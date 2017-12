Aseguran 316 kilos de cocaína de un camión en Nicaragua

Managua, Nicaragua.- La Policía Nacional de Nicaragua reportó hoy miércoles la incautación de 316 kilogramos de cocaína localizados en el interior de un furgón abandonado en el puesto fronterizo de El Guasaule (norte).

El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía nicaragüense, Luis Pérez Olivas, informó que el martes las autoridades encontraron "un cabezal [con] placa guatemalteca" en cuyo interior descubrieron la droga.

"Este cabezal, [parte delantera de un camión], tenía dos días de encontrarse en abandono, razón por lo que fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial y al proceder al registro encontramos cocaína", señaló Pérez Olivas.

La institución policial indicó que el cabezal encontrado es de la marca Freightliner de color blanco y con placa guatemalteca C606BQQ; el furgón es de color blanco con placa guatemalteca TC28CDJ.

"En la revisión del vehículo encontramos documentos a nombre de Luis Alberto Rodríguez Bolaños, de 38 años, oriundo de Guatemala, la persona que será sometida a proceso judicial en nuestro país por el delito de transporte internacional de estupefacientes", subrayó el funcionario.

Extraditan a EU a exlíder del Golfo, consuegro de El Chapo

México.- El gobierno de México extraditó a Estados Unidos a los narcotraficantes Mario Armando Ramírez Treviño “El X20”, y al consuegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Manuel Félix Félix.

Los dos narcotraficantes eran reclamados por la justicia americana por delitos contra la salud.

“El X20” o “El Pelón” fue detenido en agosto de 2013 en Tamaulipas al liderar el cártel del Golfo. EU lo acusó de ser responsable de dos cargamentos de cocaína de 10 y 2.4 toneladas que fueron interceptadas en México y Panamá en 2007; el gobierno lo solicitaba desde hace más de 10 años.

México extradita a "El Vic" a los Estados Unidos.

Mientras que Félix Félix, cuya hija se casó con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es acusado por tráfico de cocaína y de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa.

Félix fue detenido por organizar dos envíos de cocaína desde Ecuador hasta México para un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2011.

Todo listo para la venta legal de productos con cannabis

México.- En el primer trimestre de 2018 se comercializarán en México los primeros productos elaborados a base de cannabis, informó Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al hacer un balance de los trabajos de la comisión durante 2017, detalló que el Reglamento para Productos a Base de Marihuana está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 30 días después, los interesados podrán hacer el registro de medicamentos o importar productos de uso industrial, así como cosméticos, bebidas y suplementos alimenticios para su venta.

En cuanto a protestas por parte de familiares con pacientes que requieren de medicina a base de cannabis, porque el reglamento no contempla la siembra y cosecha , el comisionado destacó que en la reforma que se aprobó en el Congreso para eliminar la prohibición y permitir el uso terapéutico de la marihuana no se aprobó el autocultivo, motivo por el que la Cofepris no puede reglamentar al respecto.

“La reforma previó que la siembra sólo se haría para investigación con fines terapéuticos; al momento no se ha recibido ninguna solicitud para estos casos”.

Detalló que la reglamentación sirve para que cualquier persona física o moral realice investigación con carácter terapéutico, pero advirtió que debe seguir protocolos en los que se explique la metodología científica.

Los conservadores se opusieron a la legalización de la autoproducción y al uso del cannabis recreativo

Sánchez y Tépoz informó que se han autorizado 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol, pero a partir de que entre en vigor la reglamentación “estos permisos ya no serán necesarios porque los productos estarán disponibles en farmacias, lo que quitaría el sobrecosto”.

Informó que 80% de los permisos se han otorgado a pacientes pediátricos con epilepsia, con cáncer, para cuidados paliativos y problemas de tipo dermatológico.

Sobre el uso lúdico de la marihuana, informó que la comisión a su cargo ha recibido 431 solicitudes en los últimos dos años, pero no tiene autoridad para aprobarlas.

Dijo que todas las solicitudes para uso recreativo de la cannabis, por ley, son rechazadas, pero hasta el momento siete personas han obtenido un amparo, y la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2016, tres personas más que integran la asociación Smart lograron el permiso.

En materia de atención sanitaria por las emergencias derivadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Cofepris desplegó brigadas en los municipios más afectados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

En el caso de Oaxaca, operó el Albergue de los Campesinos, que brindó refugio a más de 140 personas con servicios sanitarios y regaderas móviles, comedor, cocina, servicio médico y área de juegos para niños.