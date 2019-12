Aseguran un aumento en el flujo de migrantes LGBT+

Tapachula.- El flujo de migrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual provenientes de Centroamérica ha aumentado este año, de acuerdo con la asociación civil Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA.

La organización que atiende a este grupo poblacional aseguró, sin dar cifras exactas, que según sus estimaciones el incremento ha sido del 60 por ciento respecto del año pasado.

Essa Hernández, responsable del área educativa y facilitación de procesos dentro de la agrupación, explicó que los integrantes de la comunidad LGBTTI huyen de sus países por aumento de violencia y asesinatos homofóbicos.

Los grupos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI), quienes más que escapar de las adversidades económicas lo han hecho para no convertirse en estadísticas de asesinatos y discriminación a causa de su preferencia sexual, puntualizó.

AFP

El activista indicó que en México el panorama no cambia mucho, ya que los extranjeros siguen siendo víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos en su tránsito e ingreso a territorio nacional.

Detalló que la organización ha realizado estudios a fondo con investigadores del Colegio de la Frontera Sur y del Alto Comisionado para Ayuda a Refugiados (Acnur), con quienes se ha determinado que persisten los casos de discriminación, xenofobia y abuso de autoridad en México.

No solo en los países de Centroamérica de donde huye este tipo de población padecen o sufren abusos, sino también en Tapachula y municipios fronterizos con Guatemala, comentó.

AFP

Mencionó que las afectaciones que sufre la comunidad LGBTTI son invisibles y no porque no sean tangibles o palpables, sino porque las autoridades no reconocen sus derechos como personas.

Destacó que es ahí donde las organizaciones civiles juegan un papel importante y han tenido gran participación para ayudar a esa población vulnerable mediante brigadas de atención en salud, psicología y orientación jurídica, entre otras.