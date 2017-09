Asesinaba, desmembraba y comía el cerebro de sus parejas

Muchos lo describían como caníbal, necrófilo, asesino en serie, entre muchos más ofensivos adjetivos y es que al parecer, todos estas descripciones no se comparaban con la crueldad de Jeffrey Dahmer. Los crímenes de esta hombre causaron gran polémica porque no sólo los asesinaba, sino que también ingería los cerebros de sus víctimas; las cuales eran sus parejas, homosexuales, que de esta manera quería mantener consigo.

“No hubo nada”

Dahmer fue interrogado por Robert Ressler, fundador de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Ressler preguntó sobre su infancia, si esta era etapa que prefería olvidar. Normalmente, personas con estos comportamientos tuvieron algo en su infancia que detonó o daba indicios de violencia. No obstante, en este caso, no era así, él fue un niño amado.

“Lo cierto es que tuvo una infancia feliz.Su padre Lionel y su madre Joyce le dieron cariño desde pequeño, algo que no sucede habitualmente con la mayoría de asesinos en serie. Habitualmente éstos no reciben cariño, lo que les marca desde la infancia. Por eso su caso es totalmente extraño, porque se convirtió en un asesino cuando, hasta bien entrada la adolescencia, no tuvo ningún problema familiar”, Chris Campos, periodista especializado en sucesos declaró a la ABC.

Una de sus aficiones eran los animales muertos. FOTO ilustrativa etiquetada para su reutilización Pixabay

Nace un asesino

Dahmer comenzó a los 10 años a torturar a animales que cazaba en un bosque; reunía y limpiaba los huesos; era calificado de raro y extravagante. Además coleccionaba seres muertos que encontraba tirados en la carretera, rasgo que presentn comúnmente los asesinos en serie.

"Cuando cumplió unos años más, se armaba de una bolsa de basura y recorría las carreteras de campo de Ohio en busca de cuerpos de animales muertos. Una vez que se hacía con ellos, llevaba a los animales al patio de su casa y se dedicaba a diseccionarlos", relata Campos.

Según ABC, Dahmer tuvo una clase en la escuela que fue clave para él, abrieron un puerco, acto que disfrutó y desencadenó más su conducta criminal.

Uno de los episodios que más marcaron su vida fue cuando recogió el cadáver de un can al que quitó a carne y reconstruyó su esqueleto.

“Pues… uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlo. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto; es una afición un poco rara. […] Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía”.

Otro impactante hecho en la vida del homicida fue descubrir su atracción sexual por los hombres.

“Empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones sexuales con hombres a los que posteriormente asesinaba y descuartizaba.”

En su intento de reprimir sus instintos, comenzó a beber; este hecho empeoró cuando sus padres se separaron.

Reprimía su homosexualidad. . FOTO ilustrativa etiquetada para su reutilización Pixabay

Su primer asesinato ocurrió a sus 18 años. Salió a beber por la noche y se encontró a un compañero del instituto, a quien invitó a casa, donde le arrebató la vida.

“Antes llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo haciendo dedo y … gozar sexualmente de él (…) Ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en casa.”

Con la barra de las pesas Dahmer lo golpeó en la cabeza para después estrangularlo. Posteriormente, estaba asustado, se masturbó y llevó el cadáver al sótano.

A la mañana siguiente, pensaba como eliminar el cuerpo; así que compró un cuchillo de caza. En la noche lo abrió por el vientre y se masturbó de nuevo.

Años después, el sádico asesino explicó que el hecho de cortarlo es lo que causaba su excitación. Finalmente, el joven terminó destazado al interior de bolsas para basura.

El asesino conducía en la madrugada hacia un barranco, iba a tirar los restos, pero la policía lo interceptó y al preguntarle por las bolsas mencionó que eran solo basura, ellos le creyeron y decidió regresar a casa. En su hogar, lavó la cabeza del hombre y la miraba mientras nuevamente se entregaba a su excitación. Al día siguiente, enterró los restos.

Años más tarde los desenterró y limpió para esparcir los huesos en trozos.

Después del asesinato, tuvo unos años de tranquilidad, donde influenciado por su padre y abuela se alejó del crimen, del alcohol, las drogas y reprimía su homosexualidad.

Algo nuevamente detonó sus desesos. “Un día, en una biblioteca, le entregaron una nota. En ella, un joven le ofrecía favores sexuales. Aunque le rechazó, posteriormente Dahmer afirmó que aquel mensaje marcó un punto de inflexión en su vida”, mencionó Campos.

Ante su desesperación, robó un maniquí que utilizaba para masturbarse, hasta que lo descubrió su abuela y pidió que lo tirara.

Volvió a beber y trató de desenterrar a un joven recién fallecido para abusar sexualmente de su cuerpo. Miró la historia del joven y su fotografía, le gustó, así que decidió desenterrarlo; las condiciones del clima hicieron que abortara la misión, según sus propias palabras.

Comenzó a salir a bares para buscar a sus víctimas. De esta manera encontró al próximo, un hombre del cual abusó de su cuerpo después de asesinarlo; después, hirvió y blanqueó su cráneo de recuerdo. La víctima fue desmembrada y tirada a la basura.

Había un prototipo para sus víctimas, le gustaban altos, musculosos y delgados, no respetaba raza.

Los seducía y disfrutaba de tomarles fotos eróticas, antes y después de su muerte.

Comenzó su canibalismo, su parte favorita eran los cerebros, y bebía la sangre, también adquirió ácido para deshacer los restos.

“Mientras desmembraba a uno de ellos. Guardé el corazón. Y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador; buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando la foto.”

Deseaba crear un amante “muerto viviente” con ayuda del ocultismo. Perforaba el cráneo de los hombres y les vertía agua hirviendo o ácido, con el objetivo de hacerlos “zombies”, pero no sobrevivían mucho tiempo a este cruel acto.

Llegó su fin

Tracy Edwards logró escapar de las garras de Dahmer y acudió a las autoridades. Al arribar al apartamento, encontraron restos de diversas personas, fotos que se había tomado con sus víctimas, y una cabeza cortada en el congelador.

FOTO ilustrativa etiquetada para su reutilización Pixabay

Su condena fue inaudita, más de 900 años de cárcel, el equivalente a 5 cadenas perpetuas.

Sin embargo, no murió por el tiempo que pasó en prisión; una paliza que le dio un esquizofrénico de raza negra acabó con él.