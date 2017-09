Asesinan a tres niños en California; arrestan al padre

SACRAMENTO, California, EU.- Tres niños fueron asesinados por su padre en un apartamento de California tras un altercado de violencia doméstica con su esposa, informaron las autoridades el jueves.

La pareja llevaba casada más de una decena de años y tenía un hijo de 11 años, una hija de 9 y un bebé varón, nacido en enero, dijo Irene Aiello de West Sacramento.

Los agentes de la Patrulla de Caminos de California arrestaron a Robert Hodges, de 33 años, en la carretera interestatal 80 en el vecino Sacramento en los primeros minutos del jueves, dijo el sargento de la policía de West Sacramento Roger Kinney.

Los niños fueron asesinados en el apartamento de la familia en West Sacramento después de las 9 de la noche del miércoles.

Los niños, que un pariente llamaba como "los hermosos bisnietos", fueron asesinados en el apartamento de la familia en West Sacramento después de las 9 de la noche del miércoles. La policía y los socorristas intentaron aplicar medidas de salvamento a los menores, pero los tres fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. La policía no ha revelado cómo fueron asesinados los niños.

Kinney precisó que la madre fue víctima de violencia doméstica, pero que no sabía la gravedad de sus heridas.

Las tres víctimas. (Foto: Scallyway y Vagabond)

Añadió que ella no presenció cómo Hodges mató a los niños, a diferencia de lo que se informó inicialmente. La televisora de Sacramento KCRA informó previamente que Kinney le dijo a la estación que la mujer había sido testigo de los asesinatos.

Kinney dijo que los investigadores le dijeron solo que "ella estaba muy cerca".

La bisabuela de los niños dijo que la familia desconocía cualquier disputa matrimonial previa.

Lugar en donde fueron asesinados los tres pequeños. (Foto: Scallyway y Vagabond)

La pareja llevaba casada más de una decena de años y tenía un hijo de 11 años, una hija de 9 y un bebé varón, nacido en enero, dijo Irene Aiello de West Sacramento.

"No entendemos lo que pasó, en realidad no lo sabemos", dijo a The Associated Press. "Todo parecía estar bien" entre la pareja, agregó.

Las autoridades no han revelado los nombres ni género de los niños.

Dijo que los abuelos aún no han hablado con Hodges ni con su esposa. Las autoridades no han revelado los nombres ni género de los niños.

"Obviamente ella está traumatizada y va a tomar algún tiempo averiguar lo que está pasando", dijo Kinney de la madre.

