Asesinan de una puñalada a joven cocinero en plena calle de Argentina

Buenos Aires.- Un joven cocinero, de 24 años, identificado como Leandro López Lucchetta, fue asesinado de una apuñalada en la pierna durante la madrugada de este domingo 14 de febrero en plena calle de la ciudad Villa Ballester, partido argentino de General San Martín.

Los hechos se registraron al rededor de la 1 en la calle Moreno, entre Sarmiento y Combet. Según el reporte de los medios argentinos, el joven tras terminar su jornada de trabajo en el bar Ucci (en la localidad de Florida, en Vicente López) fue sorprendido y atacado con un arma blanca por dos hombre cuando se dirigía a la casa de una amiga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las autoridades fueron alertadas sobre el ataque por una llamada al 911 y se trasladaron al lugar, en donde consiguieron a la víctima desangrándose en el piso. Lo llevaron al hospital Belgrano, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

La herida le afectó la arteria femoral.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos, aunque los amigos del joven declararon de que no se trata de un robo, pues, los atacantes no se llevaron ninguna de las pertenencias de la víctima.

Aldana, una amiga de López Lucchetta y con quien vivía, relató que "Leandro salía de trabajar como siempre. A las 11 se tomó el colectivo 130, bajó en Alcorta, y tenía que caminar como quince cuadras hasta Lacroze y Moreno, donde vive una amiga. Cuando estaba cerca del domicilio, dos personas lo abordaron y lo apuñalaron a sangre fría, le dieron en la arteria femoral y se fueron sin robar nada".

Además, detalló que el joven "no tenía nada de valor. No tenía teléfono celular, no tenía billetera con dinero. Sólo llevaba una bolsa con ropa de su trabajo. ¡Y lo mataron en 10 segundos! No hubo forcejeo, nada. Sólo atinó a tirar una patada para defenderse cuando cae al piso. Al principio estaba la versión de que lo venían siguiendo, pero después apareció una cámara en donde se ve que venía caminando tranquilo. Le faltaban dos cuadras para llegar".

El domingo, las autoridades luego de identificar a los atacantes por cámaras de seguridad los detuvieron durante un operativo en un domicilio ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, del mismo partido, detuvieron a los dos atacantes; Cristian Ariel Céliz, de 22 años, y Daniel Esteban Villalba, de 31.

Leer más: Mujer en Argentina apuñala a chofer de autobús que le pidió usar mascarilla

En el lugar hallaron y decomisaron dos cuchillos de 20 centímetros de largo, ropa que usaron al momento del ataque y más de cinco celulares.

Con información de Infobae.