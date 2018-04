Búsqueda de asesino serial de California tuvo fallas

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Los investigadores que buscaban al llamado Asesino del Golden State (Asesino del estado dorado) revisaron en 2017 sitios web con información genética e identificaron erróneamente a un hombre de Oregon como sospechoso. Un año más tarde, pese a que usaron la misma técnica, ahora están confiados en que han detenido al asesino y violador serial que escapó de las autoridades durante cuatro décadas.

En marzo de 2017, a petición de los investigadores de California, un policía de la ciudad de Oregon convenció a un juez para que ordenara que un hombre de 73 años que se encontraba en una residencia de ancianos proporcionara una muestra de ADN.

Los documentos entregados a la corte y obtenidos por The Associated Press mostraron que los detectives utilizaron un perfil genético basado en el ADN recogido en los sitios de los crímenes vinculados con el asesino serial y los compararon con la información de un sitio web de información genealógica de acceso gratuito.

Los investigadores citaron un marcador genético, el cual el hombre de Oregon compartía con el asesino, para que el juez emitiera la orden. El residente de Oregon se encuentra en un estado de salud deficiente en una instalación de rehabilitación y no pudo responder a preguntas el viernes.

Su hija dijo que la familia no estaba al tanto de que las autoridades tomaron una muestra de ADN de su padre mientras yacía en cama en el centro de rehabilitación, hasta que el FBI la contactó en abril de 2017 y le pidieron que ayudara a proporcionar datos sobre el árbol genealógico de la familia para la búsqueda de sospechosos.

Un ex policia es señalado como presunto asesino serial. Foto: EFE

La mujer, una genealogista novata, dijo que cooperó con las autoridades pero finalmente los investigadores determinaron que ninguno de sus familiares eran posibles sospechosos en el caso. Habló bajo condición de anonimato debido a que no quería que el apellido de la familia se vinculara públicamente al caso.

“No me gustó que creyeran que mi padre era el hombre malo, pero la verdad es que pudieron descartar a mi padre y la familia “, informó. “Ya no tienen que revisar a esa gente”.

La familia estaba molesta por el hecho de que el FBI no les notificó de la toma de la muestra, pero se sintió aliviada luego de leer un artículo de The Associated Press de que los investigadores habían obtenido una orden judicial.

Foto: AP

“¿Viajaron desde California a Oregon para obtener el ADN de mi papá? Claramente creyeron que era el hombre malo”, afirmó la mujer. “Creo que el ADN es increíble si has hecho algo malo y no tienes el derecho a ser protegido”.

Foto: AP

En última instancia, los investigadores recurrieron a otro sitio web genealógico y detuvieron al expolicía Joseph James DeAngelo, de quien ahora sospechan que es uno de los asesinos seriales más temidos y escurridizos de California.