Así fue como un avión de Guantánamo cayó a río en Florida

Un avión chárter con 143 personas a bordo y que procedía de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, cayó en un río al final de una pista de aterrizaje en el norte de Florida el viernes por la noche, durante una tormenta eléctrica.

Las autoridades dijeron que todos a bordo subieron a las alas para esperar ser rescatados y que salieron sin lesiones graves.

El Boeing 737 que llegó a la estación aérea naval de Jacksonville con 136 pasajeros y siete tripulantes se salió de la pista y acabó en el río St. Johns, explicó el complejo militar en un comunicado.

Todos a bordo fueron localizados vivos, informó la policía de Jacksonville, que agregó que 21 adultos fueron transportados a hospitales locales en buen estado de salud.

Entre los pasajeros había tanto civiles como personal militar, explicó el capitán Michael Connor, el oficial al mando de la base de Jacksonville, en una conferencia de prensa. Algunos pasajeros se quedaron en la zona y otros se preparaban para volar a otras partes de Estados Unidos.

Creo que es un milagro", apuntó Connor, que reconoció que la situación pudo haber sido peor. ``Podríamos estar hablando de una historia muy diferente esta noche".

También había varias mascotas en el avión y su estado no era claro de inmediato. Una declaración de la Armada el sábado expresó ``oraciones" a sus dueños, diciendo que los problemas de seguridad impedían que los rescatistas recuperaran inmediatamente a los animales.

Las autoridades no explicaron de momento qué hizo que el avión se saliera de la pista. En un tuit publicado el viernes en la noche, Boeing dijo: ``Estamos al tanto del accidente en Jacksonville, Florida, y estamos recopilando información``.

En una imagen publicada por la policía, puede verse que el avión llevaba el logo de Miami Air International. La empresa no respondió de momento a los mensajes de The Associated Press.

Por el momento se desconoce cuándo se sacará el avión del río, pero según Connor el tren de aterrizaje parecía estar posado en el lecho del río, lo que hace poco probable que el aparato flote y quede a la deriva. Inmediatamente después de evacuar a los pasajeros, los equipos comenzaron a trabajar para contener posibles fugas de combustible, añadió.

Liz Torres contó al diario Florida Times-Union que escuchó lo que pareció un disparo desde su casa en Orange Park, a unos ocho kilómetros (cinco millas) al sur de la base, y manejó hasta el estacionamiento de una tienda Target, donde había policías y bomberos, para saber más sobre lo ocurrido.