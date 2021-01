Así fue el difícil camino de los Reyes Magos para llegar con el Niño Dios

Mañana es 6 de enero lo que significa que los Reyes Magos vienen en camino con los regalos. Al respecto, una de las grandes interrogantes que este hecho despierta, además de conocer realmente quiénes eran Melchor, Gaspar y Baltasar, es saber cuál fue el camino que ellos emprendieron para llegar a donde se encontraba Jesús en Belén.

Cabe mencionar que entre los diferentes historiadores y estudiantes de la Biblia, el determinar la ruta de los Reyes Magos es algo en lo que no han podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, derivados de las discusiones sobre ello, se han trazado solamente 4 probables rutas. Para hacerse una idea del viaje que estos tres hombres emprendieron llevando consigo el incienso, la mirra y el oro para Jesucristo se han tomado en cuenta los siguientes elementos: el evangelio de San Mateo; astrónomos chinos, nacionalidad de los sabios y la misma historia en sí. (Desde baños helados hasta peregrinaciones: Día de Reyes en el mundo)

Durante años uno de los mayores misterios de los Reyes Magos es la ruta que siguieron para llegar a Belén/ Fuente: Pixabay

Los rastros que se registran en el libro de San Mateo.

En este santo libro, se registran 9 fragmentos, algunos con más párrafos que otros, en los que se hace una breve descripción que proporciona diversas pistas que pueden ayudar a esclarecer el misterio de la ruta de los 3 sabios. El fragmento inicial indica que estos habrían venido del Oriente, siguiendo a una estrella que habían visto en el cielo, lo cual le refirieron al malvado rey Herodes, cuyo objetivo era asesinar a Jesús.

De acuerdo con Armand Puig, profesor de la Facultad de Teología de Catalunya y biblista de prestigio mundial, el libro de este profeta es la clave principal para saber cuál fue la ruta de los Reyes Magos, ya que es la única vez que en la Biblia se hace mención de ello.

En consonancia con lo que Puig declaró en entrevista a La Vanguardia, estos fragmentos bíblicos "son detalles fundamentales para averiguar su procedencia", pero para poder encontrarla es necesario que se examine detenidamente todo el libro de Mateo y reflexionar sobre ello, puesto que ahí se exponen detalles de los sabios.

El tiempo que estuvieron María y José en Belén

Uno de las claves para hacerse una idea del camino seguido por Melchor, Gaspar y Baltasar es el tiempo. De acuerdo a lo registrado en Mateo, la estancia de los padres de Jesús en Belén termina con la visita de los "sabios de Oriente", lo cual no se especifica cuándo sucede. Asimismo, en las escrituras se detalla que los Reyes Magos encuentran al bebé y a María no en el establo, sino en una casa.

Además de lo anterior, al ser el protagonista de estos fragmentos el rey Herodes, mismo que desde hace dos años había mandado matar a todos los recién nacidos. Por lo que con estos datos se puede inferir que la estancia de José y María fue más largo del que se pueda pensar, lo que habría hecho posible que tres personas pudieran visitarlos aún y cuando su viaja haya sido extenso.

¿Nacionalidad de los Reyes Magos?

Una vez que se ha determinado que los 3 sabios de Oriente se tomaron su tiempo para llegar a Belén, otra interrogante que se abre es la procedencia de estos individuos. Debido a que la mención de Oriente es por demás general, hay confusión entre sí estos eran árabes o persas.

Al respecto, Armand Puig mencionada que él esta completamente convencido de que estos eran de origen pérsico, ya que en el análisis que hizo sobre el nacimiento de Jesucristo, el creyente rememora que "Arabia", en la antigüedad, se entendía como el reino nabateo, mismo que estaba en Damasco, al este de Judea y Perea.

Las estrella de Belén bajo los ojos de los astrónomos coreanos y chinos

El astrónomo Mark Kidger en su libro The Star of Bethlehem (1999) termina por concluir que contrario a la creencia popular, lo que guió a los Reyes Magos no fue ninguna estrella sino una Nova, hecho que fue corroborado por astrónomos orientales (chinos y coreanos) a mediados del año 5 antes de Cristo.

En este sentido, dichos astrónomos encontraron "un objeto celeste muy brillante", el cual se posicionaría en las constelaciones de Aquila y Capricornio siendo visible al rededor de tres meses: en primer lugar, al este (posición baja); en segundo lugar, al sur (la ciudad de Belén se encuentra al sur).

Teniendo presente que Jesucristo nació en el invierno del año 7, la Nova de Kidger sería "un elemento de plausibilidad histórica" no del nacimiento en sí, sino a las orillas de este, por lo que lo que en realidad estaría reflejando el arribo a la ciudad de los 3 sabios provenientes de Oriente en un tiempo aproximado entre los meses de marzo-mayo del año 5 aC, mientras que el hijo de Dios nació entre el 7 y 6 aC.

Como resultado de estos cálculos tenemos que el tiempo transcurrido desde que los Reyes Magos se presentaron ante el rey Herodes y el nacimiento de Cristo dan los años exactos para terminar con el plazo que el mandatario había fijado para asesinar a todos los niños.

Los 4 posibles caminos

Ahora bien, una vez que se ha determinado que los 3 sabios de Oriente eran persas, el lugar y el tiempo, queda por dilucidar la ruta que estos emprendieron para llegar hasta Jesús.

La primera ruta, misma que fue aceptada por muchas personas al rededor del mundo, fue la teoría de que los Reyes Magos utilizaron la Ruta del Incienso, conocido camino comercial que enlazaba a la India y Egipto por medio de la península Arábiga. De acuerdo a esta suposición, Melchor, Gaspar y Baltasar atravesaron la península de Arábiga hasta Egipto, de ahí se adentraron a Judea, para posteriormente, hacerlo en Belén.

La segunda vía señala que los sabios salieron de la antigua Babilonia (actual Falluja), por lo que seguirían el río Éufrates, pasando por las ciudades de Tadmur, Damasco, Amán, Jerusalén, para finalmente llegar a Belén.

Un tercer camino se trató de un experimento llevado a cabo por un grupo de expedicioncitas que quisieron emprender una ruta a camello que pasaría por Irak, Siria, Jordania y Cisjordania: en total, 1600 kilómetros.

Por último, la última teoría que ha generado mayor consenso es la que parte de Persépolis, Tajt-e Jamshid (actual Irán), pasando por Babilonia, específicamente en Mosul ubicada en rak, atraviesa Siria, Líbano, Palestina para arribar finalmente a Belén: casi 2 mil kilómetros de recorrido. Esta ruta es la que, de acuerdo con el teólogo, ha sido la más acertada y apegada a las escrituras.