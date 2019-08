Así fue la visita de Trump y Melania a El Paso, Texas

Texas.- En medio de manifestaciones que se oponían a su llegada, el presidente Donald Trump y su esposa Melania arribaron el pasado miércoles a la ciudad de El Paso, Texas, escenario de uno de las terribles masacres ocurridas el pasado fin de semanana en un supermercado, donde murieron 22 personas, de las cuales 18 eran de ascendencia hispana.

Tras haber visitado a las víctimas del tiroteo de Dayton, Ohio, en un hospital, la pareja presidencial se trasladó por la tarde a El Paso para visitar a las los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

La caravana presidencial arribó al hospital de El Paso custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad.

Mientras tanto, afuera del lugar, decenas de personas se manifestaban contra la visita del presidente, a quien acusan de propiciar conductas divisorias con su discurso antiinmigrante y racista, además de exigir endurecer las leyes de control de armas.

Go home! You are not welcome (¡Vuelve a casa! No eres bienvenido)", se leía entre las pancartas.