Estados Unidos.- El camino hacia el sueño americano, fue realmente a la muerte para Jackeline Caal, la niña guatemalteca de siete años de edad. Sus últimos momentos fueron realmente desesperantes para la menor.

El caso de la niña migrante fallecida a unas horas de ser detenida por la Patrulla Fronteriza se ha vuelto muy controvertido porque ha sacado a relucir carencias en las zonas donde tienen a los migrantes.

Jackeline era originaria de Alta Verapaz, una comunidad indígena, la cual abandonó para ingresar a los Estados Unidos al lado de su padre, Nery.

Así fueron las últimas horas de Jakelin Caal, la niña migrante muerta. Foto ilustrativa: New York Times

Padre e hija cruzaron a territorio estadounidense por el desierto de Nuevo México y se entregaron a las 22: 00 horas del 6 de diciembre a la Patrulla Fronteriza.

Tras la muerte de la niña, la Patrulla Fronteriza dio a conocer que ella fue detenida en bien estado de salud, como lo reveló The Associated Press. Ellos cuentan con un formulario en el que su padre detalló que la menor no presentaba signos de enfermedad; pero por otro lado, oficiales de migración dicen que Nery les informó que la menor estaba mal y vomitaba durante su traslado en autobús que tardó hora y media. Cuando Jackeline llegó al final del trayecto ya no respiraba.

Aseguran que va en aumento el número de menores migrantes. Foto: AFP

La niña fue reanimada dos veces, sufrió paros cardiacos y fue trasladada en helicóptero a un hospital de El Paso Texas, donde falleció el 8 de diciembre.

Un reporte de la Patrulla Fronteriza señala que la niña pudo no haber probado agua ni alimento durante días antes de su deceso.

Según publicó The Washington Post, el Gobierno no asume “ninguna responsabilidad” por el deceso de la niña.