Así ha sido el recorrido de la caravana migrante a su salida de Honduras

México.- Durante el jueves fue convocada a dar inicio un nuevo éxodo con la caravana migrante saliendo desde Honduras que deberá cruzar Guatemala, y México hasta llegar a su destino final: Estados Unidos.

La nueva caravana migrante se reunió este primero de octubre en la estación de autobuses de San Pedro Sula, ciudad de Honduras que se encuentra muy cerca de la frontera con Guatemala para movilizarse hasta el borde del país.

Así, cerca de 3 mil hondureños, quienes habrían organizado la nueva caravana migrante a través de redes sociales, partieron de su país natal para ingresar a Guatemala, sin embargo, ante la inminente llegado de los centroamericanos al país vecino, Alejandro Giammettei, presidente de Guatemala, a poco más de dos semanas de haber ordenado la apertura de las fronteras del país, indicó que no permitiría el ingreso de los hondureños.

Giammattei indicó que cerrarían las fronteras debido a las condiciones sanitarias en las que se encuentra actualmente Guatemala, aunado a que los integrantes de la caravana migrante no han respetado las medidas de seguridad e higiene como el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

Sin embargo el presidente de Guatemala indicó que se permitirá la entrada de los ciudadanos hondureños una vez sean sometidos a las pruebas pertinentes para determinar que no están infectados por Covid-19 y puedan generar un problema dentro del país por su paso hasta México.

No permitiremos que algún extranjero que está utilizando métodos ilegales para ingresar a este país crea que tiene derecho de venir a contaminarnos y ponernos en grave riesgo", aseguró Alejandro Giammattei.

Se suponía que los migrantes debían estar registrados cuando cruzaban a Guatemala, pero la caravana se abrió paso entre el número limitado de policías y soldados guatemaltecos y entró al país.

La Cruz Roja en Guatemala indicó queque ha brindado asistencia humanitaria a mil 310 personas del "flujo migratorio masivo proveniente de Honduras".

Además, las autoridades reportaron la muerte de un supuesto migrante cuando intentaba subirse a un camión, pero no se ha divulgado más datos sobre la nacionalidad o identidad del fallecido.

Hasta el momento de esta publicación, la caravana no ha llegado a los límites entre Guatemala y México, sin embargo se espera que, luego de su entrada a territorio guatemalteco, la caravana migrante llegue en unos días a la frontera.

Por su parte el Instituto Nacional de Migración (INM), indicó que habrá sanciones y hasta 10 años de cárcel para extranjeros que "ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2”, pues así lo indica el Código Penal Federal, en su Artículo 199-Bis.

Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no mencionó el cierre de fronteras o el rechazo al paso de la caravana migrante.

Sin embargo, el mandatario aseguró la mañana de este viernes que era muy extraño que se hubiera organizado una nueva caravana migrante con destino a Estados Unidos, cuando el país de las barras y las estrellas se encuentra en un proceso electoral en la contienda por la presidencia entre Donald Trump y Joe Biden.

Además, el presidente de México sentenció que su gobierno ya está investigando cómo fue que se convocó a esta nueva caravana migrante, pues considera que su intención es también causar confrontaciones en México.

Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo".