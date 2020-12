Así luce Croacia tras el sismo de 6.2 grados de magnitud en escala de Richter

Después del sismo de 6.2 grados que se registró esta mañana en Croacia, las autoridades han reportado grandes daños materiales en la ciudad, así como un número indeterminado de muertes, según manifestó el alcalde de Petrinja.

Cabe mencionar, que Croacia es un país de Europa Oriental ubicado en la península balcánica que cuenta con una población aproximada de 4 mil 058 millones de personas, quienes esta mañana fueron víctimas, por segundo día consecutivo de un fuerte terremoto.

Por su parte, el sismo que sacudió el día de hoy contó con una intensidad mayor que el ocurrido el día anterior, por lo que este segundo registro, ocasionó grandes estragos en la ciudad de Petrinja, la cual se vio afectada debido a los 6.2 grados de magnitud en la escala de Richter.

Asimismo, el alcalde de Darinko Dumbovic informó a la emisora Radio Croacia que hasta el momento se tiene un número indeterminado de muertes, pero que ya se detectó que entre las pérdidas se encuentra una niña, de la cual no se conocen sus datos. (Varios muertos, entre ellos una niña, por sismo de 6.2 grados en Croacia).

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", dijo Darinko Dumbovic.