Así luce el niño más pesado del mundo, perdió 100 kilos (video)

Indonesia.- Arya Permana es un niño que cuando tenía 10 años pesaba 190 kilos y fue catalogado como el infante más pesado a nivel mundial, en la actualidad ya bajó 100 kilogramos y luce irreconocible.

El menor de ahora 13 años vive en Java Occidental, se bañaba en un estanque al aire libra porque era demasiado grande para meterse a la regadera hace tres años, también se le complicaba caminar, apenas recorría 5 metros y se quedaba sin aliento.

"En aquel entonces no podía hacer nada o ir a ningún lado, no podía jugar al futbol, antes no podía jugar al bádminton, pero ahora puedo hacerlo", dijo contento el menor.

Arya llegó a tener una obesidad mórbida debido a que se comía hasta seis paquetes diarios de fideos instantáneos, refrescos y pollo frito.

Ahora Permana luce con 100 kilos menos , pese a que sus padres temían que fuera sometido a un bypass gástrico por su corta edad, fue operado en el Hospital Omni en Yakarta.

A 30 día de la cirugía el menor come una dieta rica y saludable como pescado a la parrilla, verduras, sopas y frutas.

"Al principio, Arya estaba muy molesto porque le encantaba comer, pero después de la cirugía de bypass gástrico, automaticamente vomitaba, si comía mucho", dijo su padre, Ade.

Hoy en día la actitud de Arya es tranquila, es más feliz y tiene más confianza con él mismo.