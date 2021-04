Así luce hoy con 21 años la niña del icónico meme "Disaster girl"

Estados Unidos.- La mujer del icónico meme "Disaster Girl" está capitalizando su fama en Internet 16 años después, vendiendo la foto original por la alucinante cifra de 473.000 dólares.

“Disaster Girl” es ahora un token no fungible (NFT), una firma digital única, que permitió que se vendiera como una obra de arte.

"Soy parte de la historia", dijo Zoe Roth, ahora de 21 años, quien encendió la World Wide Web a los 4 años después de que la fotografiaran sonriendo diabólicamente afuera de un edificio en llamas.

Un meme es una imagen o un video con subtítulos locos que la gente comparte ampliamente porque creen que es divertido y pueden identificarse con él, explicó Roth a The Post.

Zoe Roth ahora asiste a la universidad con 21 años.

“En 2005, mi papá me tomó una foto de pie frente al incendio de una casa”, le dijo a The Post. "Estaba parada allí luciendo malvada, como si hubiera iniciado el fuego yo, pero Dios mío, no, no lo hice".

Avance rápido 16 años: la Mona Lisa de hoy en día se vendió por la friolera de 180 Ethereum, el equivalente a $ 473,000, a un coleccionista conocido simplemente como @ 3FMusic, informó Daily Mail.

Se especula que el comprador es, de hecho, Farzin Fardin Fard, director ejecutivo de una productora musical con sede en Dubai, según Gizmodo.

Zoe Ruth de grande con una imagen del icónico meme del que fue imagen.

La foto ganó el concurso "Emotion Capture" de la revista Dave JPG en 2008, tras lo cual prendió fuego a la red.

Roth, que ahora es estudiante de último año en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo a The Post:

La mejor parte fue volar a Los Ángeles para ser parte de la serie de National Geographic sobre la historia de Internet.

Decididos a capitalizar su fama en Internet, convirtieron a "Disaster Girl" en un NFT, que está codificado de tal manera que Roth y su padre pueden obtener el 10% de las ganancias cada vez que se venda en el futuro.