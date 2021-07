Así lucía Ashanti Smith, la joven de 18 años que parecía de 144 por extraño síndrome

Reino Unido.- Una joven llamada Ashanti Smith, murió el pasado sábado 17 de julio a los 18 años, aunque tenía apariencia y padecimientos de mujer de 144 debido al síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford que padecía.

De acuerdo con medios internacionales, la oriunda de Reino Unido, padeció varias enfermedades tras el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, como la artritis e insuficiencia cardíaca, siendo esta última la que acabó con su vida.

Phoebe Louise Smith, madre de la joven, declaró que "ella era una típica chica de 18 años. Era brillante, y se animaba a decir lo que pensaba y todos lo sabían. Por eso también la adoraban".

“La vida de Ashanti fue una alegría. Aunque la progeria afectó su movilidad, no alteró nada más. Era una típica chica de 18 años y yo amaba todo de ella. Ella era brillante. No afectó su corazón, su fuerza de voluntad o la forma en que se sentía consigo misma; se sentía hermosa todos los días. Me aseguré de ello”, agregó la madre.

Finalmente, la madre compartió para Daily Mails las últimas palabras que le dijo su hija, Ashanti Smith, en su lecho de muerte: “Mamá, te amo. Tienes que dejarme ir”.

