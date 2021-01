Así recibió Año Nuevo Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos

Washington.- Diversas personalidades políticas, de espectáculos y otros rubros han publicado en sus redes sociales cómo pasaron Año Nuevo, y una de ellas fue la Vicepresidenta electa de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris.

Aunque su mensaje para recibir este 2021 fue corto, fue suficiente para que la segunda al mando del Presidente electo Joe Biden expresara su sentir político sobre el futuro del aún llamado por muchos "país de las oportunidades".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue en una publicación de su cuenta oficial de Twitter donde publicó y posterioemente fijó una fotografía donde se le ve caminando al lado del demócrata que ocupó el cargo de vicepresidente en la administración de Barack Obama.

Acompañando la imagen se pude leer un juego de palabras en inglés donde destaca que ella, Kamala Harris, y Joe Biden son respectivamente los nuevos Vicepresidenta y Presidente de la nación de las barras y las estrellas.

"New year, new President, new Vice President", se puede leer textualmente, que por su traducción al español sería: "Año Nuevo, nuevo Presidente, nueva Vicepresidenta".

Pero esto no fue la única actividad que la nacida en California, EEUU, tuvo en redes sociales, pues compartió una publicación de la esposa de Joe, Jill Biden, en donde se muestra una oración para dejar atrás las dificultades que trajo el 2020. Acompañando la imagen con el texto se lee: "My prayer for the new year", "Mi oración para el Año Nuevo".

Horas antes Kamala Harris también compartió un video publicado por el Presidente electo, en el cual se brinda un mensaje de aliento ante momentos tan complicados generados por la pandemia por covid-19.

"In 2021, we’re going to build a brighter future", está plasmado en el tweet, que por su traducción al español significa: "En 2021, vamos a construir un futuro mejor". Esto da muestra de lo que buscará el demócrata tras su llegada a la Casa Blanca.