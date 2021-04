Así respondió Marwa Elselehdar, la primer mujer capitana de barco, al ser acusada del bloqueo de Suez

Egipto.- La primera capitana de barco de Egipto dice que se la culpó erróneamente por la debacle del Canal de Suez, que ocurrió mientras estaba en un barco diferente a cientos de millas de distancia.

Marwa Elselehdar, de 29 años, estaba en el mar como primer oficial al mando del Aida IV en Alejandría cuando el enorme buque portacontenedores Ever Given se atascó accidentalmente en la vía fluvial, informó la BBC.

Pero los rumores en línea y los titulares de noticias falsas se difundieron de que ella estaba detrás del desastre marítimo, que detuvo la ruta de envío principal durante casi una semana antes de que se liberara el Ever Given.

"Me quedé impactado. Sentí que podría ser un objetivo tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura ", dijo al medio.

Marwa Elselehdar es ya famosa por ser la primera mujer en ser capitana de barco en Egipto. AFP

El capitán del Ever Given no ha sido revelado, pero las autoridades egipcias han dicho que un error humano pudo haber hecho que el barco encallara el mes pasado.

Elselehdar, que no trabaja para la compañía naviera, dijo que los rumores sobre su participación parecían estar impulsados por una captura de pantalla de un titular de Arab News manipulado.

"Este artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países", dijo Elselehdar a la BBC.

Marwa Elselehdar espera que dejen de bombardearla en las implicaciones de los sucedido en Suez. AFP

"Traté mucho de negar lo que estaba en el artículo porque estaba afectando mi reputación y todos los esfuerzos que hice para estar donde estoy ahora".

La historia falsa hizo que los trolls también la persiguieran.

“Los comentarios sobre el artículo fueron muy negativos y duros, pero hubo muchos otros comentarios de apoyo de la gente común y de la gente con la que trabajo”, dijo.

“Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en el campo marítimo es luchar por lo que amas y no dejar que la negatividad te afecte”, dijo.