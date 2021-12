Así se celebró el Año Nuevo en Australia, uno de los primeros países en recibir el 2022

Después de Japón y Corea del Sur, los paises del sudeste asiático despiden el 2021, y a diferencia de años pasados, esta vez no habrá aglomeraciones ni fuegos artificiales en Tailandia, Vietnam y Singapur debido a la pandemia.

Aunque no hay nuevas restricciones en el país australiano, las fronteras continúan cerradas para el turismo y apenas hace un par de meses que se permite salir del territorio a sus ciudadanos, mientras avanza el plan de reapertura con estudiantes extranjeros y trabajadores cualificados.

Sin embargo, Australia no es el primer país donde comienza el 2022. En realidad, esto ocurre primero en la isla Navidad, ubicada en la República de Kiribati, en el Pacífico.

Debido al reciente rebrote de casos Covid-19 y el temor por la variante ómicron, las autoridades australianas establecieron el uso de cubrebocas obligatorio, aunque no señalaron límite de aforo para la celebración de fin de año ni en espacios públicos ni en establecimientos.

