Así será la reapertura de Disneyland el 30 de abril en Anaheim, California

Estados Unidos.- Tras haber cerrado sus puertas por completo durante más de un año debido a la pandemia por la Covid-19, enfermedad que continúa aquejando al mundo, el parque temático y resort Disneyland, ubicado en Anaheim, California, Estados Unidos, pronto reabrirá, según informó su director ejecutivo.

Bob Chapek, el director ejecutivo de Disney, informó el miércoles a Squawk Alley de CNBC que las puertas se reabrirán el 30 de abril. Atracciones como Star Wars: Rise of the Resistance, Peter Pan's Flight e Indredicoaster volverán a andar muy pronto con una capacidad limitada, así como la nueva atracción Fantasy: Snow White's Enchanted Wish.

El campus de los Vengadores, una de las atracciones más esperadas, todavía no está abierta. Ahora, los visitantes tendrán que seguir un nuevo sistema de reservaciones de los parques temáticos para ingresar además de los boletos, pues actualmente sólo residentes de California pueden visitarlos.

Los hoteles Disneyland Resort estarán también reabriendo sus instalaciones en fases; Disney's Grand Californian Hotel & Spa se reabre el 29 de abril con capacidad limitada, Disney Vacation Club Villas en este lugar se reabre el 02 de mayo y Paradise Pier Hotel y Disneyland Hotel permanecerán cerrados hasta una fecha posterior.

Con gran emoción, Disneyland informa en un comunicado que más de 10,000 empleados de los parques serán llamados para trabajar después de esperar su llamado desde casa por bastantes meses. "Estamos emocionados de tener más de diez mil miembros del elenco regresando al trabajo mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros invitados a este feliz lugar", se lee en el comunicado.

