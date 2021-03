Asistente de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, lo denuncia por acoso sexual

Estados Unidos.- Se suma una nueva acusación por acoso sexual en contra del actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo; en esta ocasión, la demandante es su aun asistente Alyssa McGranth, según informes del The New York Times.

En la edición de este viernes del noticiero se dio detalles sobre McGranth se convirtió en la primera ayudante Cuomo y en la última mujer en presentar cargos contra el político por una serie de supuestos comportamientos inadecuados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Entre estos, como preguntarle por la ausencia de un anillo matrimonial o sobre su estado de divorcio, decirle el italiano que era guapa o comentar sobre el colgante que llevaba en su pecho mientras lo miraba con detenimiento.

Los detalles relatados por McGrath, de 33 años de edad, al célebre diario coinciden con las declaraciones hechas por otras seis mujeres en semanas pasadas, quienes denunciaron las acciones del gobernador.

Las denuncias por acoso sexual estarían llevando al gobernador al borde de la renuncia. AFP

Leer más: Los cielos de Islandia se tiñen de rojo con la erupción del volcán Fagradalsfjall

La mayoría de las afectadas son mujeres jóvenes que en algún momento trabajaron para Cuomo, entre las que destaca una empleada anomia que aseguró que el gobernador neoyorquino le tocó los pechos en su residencia oficial, durante una noche de diciembre que le pidió que acudiera para que le ayudara con su móvil.

McGrath aseguró The New York Times que la joven en cuestión, aún es su compañera de trabajo, le describió el hecho de forma detallada después de que el medio local Times Union of Albany lo hiciera público.

"Se quedó helada cuando le empezó a hacer eso", dijo McGrath. "Pero, ¿a quién se lo vas a decir?", agregó.

El caso fue tan exacerbado en los medios que el propio presidente se tuvo que posicionar al respecto. AFP

Leer más: Emma Coronel renuncia a su derecho a una audiencia preliminar

McGrath explicó que el gobernador ordenó a su compañera no hablar del supuesto incidente.

Durante las entrevistas del New York Times a la asistente de Couma, la supuesta víctima describió un patrón de comportamiento del gobernador que incluía pláticas inapropiadas y una insistente competitividad entre las empleadas.

Hasta el momento, son seis las empleadas que han acusado a Andrew Cuomo, de 63 años de edad, de comportamiento inapropiado y acoso sexual, como tocamientos e insinuaciones sexuales.

Por su parte, el gobernador ha rechazado todas y cada una de las acusaciones en su contra. Este viernes su abogada, Rita Galvin, respondió a las alegaciones de McGrath diciendo que "el gobernador ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y besos en la mejilla, la frente o la mano".

Marchan por la diversidad sexual y matrimonio igualitario

"Sí, ha posado para fotografías rodeándolas con el brazo. Sí, usa frases italianas como 'ciao, bella'", apuntó Galvin, que señaló sin embargo que "nada de esto es excepcional, aunque pueda ser anticuado"