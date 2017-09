Atacan a turistas estadunidenses con ácido en Francia

París.- Cuatro jóvenes turistas estadunidenses fueron atacadas con ácido el domingo en Marsella y la agresora fue arrestada, informaron las autoridades.

Las cuatro turistas, todas de poco más de 20 años, fueron hospitalizadas, dos de ellas por shock.

La Fiscalía de Marsella dijo que el ataque ocurrió en la estación Saint Charles, la central de trenes de la ciudad.

La presunta agresora, una mujer de 41 años, fue detenida, dijo la portavoz, que pidió no ser identificada. No tenía más detalles sobre lo sucedido. No se divulgaron de inmediato las localidades de origen de las turistas.

Marsella es una ciudad sobre la costa del sur de Francia, más cercana a Barcelona que a París.

En un incidente previo en Marsella, el conductor de un vehículo embistió a dos paradas de autobús el mes pasado, matando a una mujer, pero según las autoridades no se trató de terrorismo.

En abril, la policía dijo que frustró un inminente ataque terrorista y detuvo a dos presuntos extremistas en Marsella pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

Atacan con ácido a turistas de EEUU en Marsella. Foto: AFP

El fiscal de París, François Molins, informó que los dos sospechosos "estaban dispuestos para llevar a cabo un inminente ataque" en suelo francés.

En enero de 2016, un turco de etnia kurda, de 15 años de edad, fue arrestado tras atacar a un maestro judío en una calle de Marsella. La policía dijo que cometió el hecho en nombre del grupo Estado Islámico.

OTRO HECHO: EXPLOSIÓN EN UN MERCADO DE AFGANISTÁN DEJA 4 MUERTOS

Afganistán.- Cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas el domingo en un atentado en un mercado de Jost, en el sureste de Afganistán, informó a la AFP el jefe de policía de la ciudad.

"Un artefacto activado a distancia con un teléfono celular mató a cuatro personas e hirió a 14 en un mercado", declaró Faizulá Jairat.

El responsable del departamento de Salud de Jost, capital de la provincia del mismo nombre, Habib Shah Ansari, confirmó un balance de "cuatro muertos y más de una decena de heridos, trasladados hacia los hospitales".

Policías afganos. Foto:hispantv

La explosión tuvo lugar hacia el mediodía (07H30 GMT) en un momento en que una multitud había acudido a este mercado para comprar música y vídeos descargables en sus teléfonos móviles.

El atentado no fue por el momento reivindicado por los talibanes, muy presentes en esta inestable región fronteriza, limítrofe con las zonas tribales de Pakistán.

Una bomba de fabricación casera estalló también el domingo en una zona tribal del noreste de Pakistán, matando a un responsable local y a cuatro policías en Mamoond, a 25 km de Jar, una zona donde son muy activos los talibanes paquistaníes. Este ataque tampoco fue reivindicado en lo inmediato.

Fuente: AFP