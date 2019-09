Ataques a sitios petroleros aumenta la tensión entre EU e Irán

Dubai.- Un ataque con aviones no tripulados durante un fin de semana contra Arabia Saudita que redujo el suministro mundial de energía y redujo a la mitad la producción petrolera del reino amenazó el domingo con provocar una crisis regional, ya que Irán negó las acusaciones de Estados Unidos de que lanzó el asalto y las tensiones siguieron siendo altas. El colapso del acuerdo nuclear de Teherán.

Irán calificó las afirmaciones de Estados Unidos como "mentiras máximas", mientras que un comandante de su Guardia Revolucionaria paramilitar reiteró que sus fuerzas podrían atacar bases militares estadounidenses en todo el Medio Oriente con su arsenal de misiles balísticos. Un destacado senador estadounidense sugirió atacar a las refinerías de petróleo iraníes en respuesta al asalto reclamado por los rebeldes hutíes respaldados por Irán de Yemen en la mayor instalación de procesamiento de petróleo de Arabia Saudita.

"Debido a la tensión y la delicada situación, nuestra región es como un barril de pólvora", advirtió Guard Brig. General Amir Ali Hajizadeh. "Cuando estos contactos se acercan demasiado, cuando las fuerzas entran en contacto entre sí, es posible que ocurra un conflicto debido a un malentendido".

Las acciones en cualquier lado podrían revelar una guerra crepuscular que se ha desatado justo debajo de la superficie del Golfo Pérsico en los últimos meses. Ya ha habido misteriosos ataques contra los petroleros que Estados Unidos atribuye a Teherán, al menos un presunto ataque israelí contra las fuerzas chiítas en Irak, e Irán derribando un avión no tripulado de vigilancia militar estadounidense.

en Arabia Saudita, el humo llena el cielo en las instalaciones de procesamiento de petróleo. Foto: AP

El ataque del sábado contra la planta Abqaiq de Arabia Saudita y su campo petrolero Khurais llevó a la interrupción de aproximadamente 5,7 millones de barriles diarios de producción de petróleo crudo del reino, lo que equivale a más del 5% del suministro diario mundial. No está claro cómo el Rey Salman y su asertivo hijo, el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman, responderán a un ataque dirigido a lo que los analistas describen como el corazón de la industria petrolera saudita.

El sábado por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, culpó directamente a Irán por el ataque saudí en Twitter, sin ofrecer evidencia para respaldar su afirmación.

"En medio de todos los llamados a la reducción de escala, Irán ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro de energía del mundo", escribió Pompeo. "No hay evidencia de que los ataques vinieran de Yemen".

Refinerías. Foto: AP

Estados Unidos, las naciones occidentales, sus aliados árabes del Golfo y los expertos de la ONU dicen que Irán suministra armas y drones a los hutíes, un cargo que Teherán niega.

Funcionarios estadounidenses alegaron anteriormente que al menos un reciente ataque con aviones no tripulados a Arabia Saudita provenía de Irak, donde Irán respalda a las milicias chiítas. Esas milicias en las últimas semanas han sido atacadas por misteriosos ataques aéreos, y al menos uno cree que fue llevado a cabo por Israel.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, rechazó el domingo las declaraciones de Pompeo como "comentarios ciegos e inútiles".

Los estadounidenses adoptaron la política de 'máxima presión' contra Irán, que, debido a su fracaso, se inclina hacia las 'máximas mentiras', dijo Mousavi en un comunicado.

Por separado, la oficina del primer ministro iraquí, Adel Abdul-Mahdi, emitió un comunicado el domingo negando que el ataque con drones provenía de allí.

Irak "se rige por sus constituciones que impiden el uso de sus tierras para lanzar agresiones contra los países vecinos", dijo el comunicado.

El líder houthi, Muhammad al-Bukhaiti, reiteró el domingo el reclamo de responsabilidad de su grupo, y le dijo a The Associated Press que explotó las "vulnerabilidades" en las defensas aéreas sauditas para atacar los objetivos. No dio más detalles.

Irán, mientras tanto, mantuvo sus propias amenazas el domingo también. Hajizadeh, el general de brigada de la Guardia que lidera su programa aeroespacial, dio una entrevista publicada en los medios iraníes que discutió la caída de Irán del avión no tripulado estadounidense en julio.

Dijo que las fuerzas de la Guardia estaban listas para un contraataque si Estados Unidos respondía, nombrando a la Base Aérea Al-Udeid en Qatar y la Base Aérea Al-Dhafra cerca de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos como objetivos inmediatos, así como a los buques de la Armada en el Golfo Pérsico y El mar Arábigo.

"Dondequiera que estén, solo se necesita una chispa y golpeamos sus naves, sus bases aéreas, sus tropas", dijo en un video publicado en línea con subtítulos en inglés.

No solo los iraníes estaban haciendo amenazas. La senadora estadounidense Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur cercana al presidente Donald Trump, sugirió represalias contra Irán.

Irán no detendrá su mal comportamiento hasta que las consecuencias se vuelvan más reales, como atacar sus refinerías, lo que romperá la espalda del régimen, escribió Graham en Twitter.

Todo esto llega antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que atraerá a líderes mundiales a Nueva York en poco más de una semana. En las últimas semanas se ha especulado sobre una posible reunión entre Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani al margen de la cumbre, posiblemente a cambio del levantamiento de algunas sanciones económicas que el líder estadounidense impuso a Teherán después de retirarse unilateralmente del acuerdo atómico hace más de un año.

Si Irán intervino en el ataque del sábado, podría ser reforzar su posición antes de cualquier conversación, dicen los analistas.

"El punto principal para Irán, en mi opinión, no es necesariamente descarrilar una reunión entre Trump y Rouhani, sino aumentar su influencia antes de eso", dijo Michael Horowitz, jefe de inteligencia de la firma de gestión de riesgos con sede en Bahrein Le Beck Internacional. "Al llevar a cabo un ataque tan importante, Irán quiere enviar el mensaje de que la única forma de disminuir las tensiones es cumplir con sus demandas con respecto al alivio de las sanciones".

Sin embargo, advirtió que podría haber un peligro para Irán "sobreplantando" su mano.

No habrá beneficio político para Trump en una reunión con Rouhani si esta reunión envía el mensaje de que Estados Unidos simplemente se rindió a las demandas iraníes, dijo.

No hubo un impacto inmediato en los precios mundiales del petróleo debido a los ataques, ya que los mercados cerraron durante el fin de semana. El crudo de referencia Brent había estado cotizando a poco más de $ 60 por barril. Sin embargo, los analistas anticipan un aumento en los precios del petróleo cuando los mercados reabran el lunes en respuesta al ataque.