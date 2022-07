¡Atención! Este 9 de julio de 2022 se celebrará la sexta jornada sabatina en América del Norte

Washington D. C..- El próximo sábado 9 de julio, los 55 consulados de México en América del Norte, así como las secciones consulares de las embajadas de México en Washington D. C. y en Ottawa, abrirán sus puertas para atender a personas que no pueden acudir durante los horarios regulares.

Todas las oficinas expedirán pasaportes, matrículas consulares y apoyarán con la tramitación de credenciales para votar.

Obtén tu cita a partir del martes 5 de julio a través del sistema MiConsulado, visitando el sitio electrónico: citas.sre.gob.mx o marcando el 1(424)-309-0009.

Para más información sobre la ubicación y horarios de atención, consulta la página electrónica de tu consulado más cercano.

Te recomendamos leer:

La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa trabajando para atender las necesidades de las comunidades mexicanas en América del Norte. No olvides que las citas son gratuitas y no compartas tus datos personales con gestores u otras personas desconocidas que podrían hacer mal uso de ellos.