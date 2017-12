Aterrador testimonio de una mujer víctima de violación

ESPAÑA.- Con un cuchillo en el cuello fue sometida sexualmente, su agresor la ató de pies y manos antes de lograr su objetivo, que era robar su domicilio ubicado en la calle Capitá Vila, en Palma al que le prendieron fuego, incendio al que milagrosamente sobrevivió.

"Me hice la dormida, me tumbé en el sofá y, al poco tiempo de tener los ojos cerrados, él me quemó en la pierna y salté. Entonces, él me dijo qué lista eres y me metió un montón de pastillas de Diazepam en la boca. Conseguí escupir dos", relató la víctima.

Según el Diario de Mallorca, su estremecedor relato lo expresó ante el magistrado de Palma, en donde manifestó que salvó su vida de manera milagrosa, ya que su destino era morir intoxicada en el interior de su domicilio después de que su agresor le prendió fuego a su hogar

Bomberos y policías acudieron al domicilio para sofocar el fuego y brindar ayuda a la víctima.(Foto: Diario de Mallorca)

Richard H.D, un joven francés de 20 años de edad, que se fugó de un centro de menores de Pinaret y quien actualmente permanece en prisión provisional es el agresor de la mujer de Capitá Vila.

"Cuando él me daba las pastillas, me registraba la boca para comprobar que me las había tragado. Yo ya estaba KO", relató la mujer.

Logrando escupir varias píldoras, el hombre le propinó una golpiza que se reflejó en su rostro al día siguiente, durante la agresión recuerda entre los efectos causados por las pastillas de Diazepam el ruido que causaba su agresor con un mechero y el olor a quemado que emanaba del objeto mientras daba vueltas en el interior de su hogar.

"Me dijo que una de las maneras de borrar las huellas es con fuego", destacó la mujer, por lo que procedió a encender el sillón en el que estuvo por varios minutos sentado y un colchón.

El brutal ataque de Capitá Vila, se registró el 17 de octubre, la víctima en su relato no pudo precisar el tiempo que pasó dormida, pero al despertar el terror continuaba al verse envuelta entre las llamas de un incendio y ella permanecía atada de pies y manos.

"Al abrir los ojos en el sofá vi el humo muy espeso y todo negro. Pude sentarme y me di cuenta de que el lazo que me ataba los pies se había aflojado. Conseguí desatarme de los pies, pero las manos seguía teniéndolas atadas", indicó.

La mujer logró salir con vida del incendio provocado por su agresor. (Foto: Diario de Mallorca)

Ante su desesperación al ver las llamas en el interior de su hogar, la mujer rompió de un cabezazo el cristal de la ventana de baño, tomando aire fresco que le permitió tomar fuerzas para lograr desatarse y salir a la terraza a pedir ayuda.

La perjudicada explicó que todo ocurrió al amanecer. Ella dormía en su casa. Al despertarse, vio a un chico con un cuchillo. Él le exigió que guardara silencio. Ella trató de resistirse, pero el muchacho estuvo a punto de asfixiarla con el brazo.

Al final, la víctima le dijo que iba a colaborar. Entonces, el la violó colocándole el arma blanca en el cuello. La ató de pies y manos por detrás con un cable y pañuelos. La amordazó, sedó y volvió a violarla, según declaró.

Ayer ante la autoridad la víctima volvió a identificar a su agresor a través de una fotografía, describiendo que el joven llevaba un tatuaje en el pecho y que al momento de agredirla pudo estar drogado.

"Parecía un niño educado, con un acento nada extraño. Era un joven delgado, moreno, me dijo que yo le caía bien, pero que me había tocado a mí", declaró la mujer.

