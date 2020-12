Audios de Yolanda Saldívar instantes después de MATAR a Selena Quintanilla

El pasado 4 de diciembre Netflix estrenó la serie biográfica sobre la cantante de tex-mex, Selena Quintanilla bajo el título "Selena: la serie", que ha revivido el terrible momento en el que fue ultimada a manos de su presunta amiga y agente personal, Yolanda Saldívar, quien a sus 60 años continúa pagando su condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

Muchas teorías acerca de la muerte de Selena Quintanilla ha surgido desde aquel 31 de marzo de 1995, cuando Yolanda Saldívar disparó contra la cantante, quien perdió la vida dentro de un motel en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Entre los documentos que presentó la FBI, órgano de investigación de Estados Unidos, se reveló que Yolanda Saldívar estuvo encerrada en una camioneta color rojo luego de haber disparado contra Selena y fue difundido los audios escalofriantes de la llamada que mantuvo con elementos de la Unidad de Negociación de Crisis.

El impactante audio de Yolanda Saldívar dado a conocer por Univisión, ocurrió momentos después de que la "Reina del TexMex" fuera agredida a balazos. Saldívar se encerró en una camioneta color roja mientras elementos de la Unidad de Negociación de Crisis sostuvieron una llamada con ella, quien se escuchaba perturbada y en un momento amenazó con quitarse la vida.

Saldívar intentó huir cuando disparó contra Selena Quintanilla con quien mantuvo una fuerte discusión, sin embargo, fue vista por una patrulla de la policía. Carlos Valdez, Fiscal del caso de Selena, compartió a Univisión algunas de las grabaciones de la negociación que mantuvo el FBI con Yolanda Saldívar.

La homicida de Selena, amenazó con quitarse la vida con la misma arma de fuego con la que agredió a la cantante. Debido a la conmoción en la que se encontraba, hay partes en la grabación que son indistinguible. Fue a través de la radio que Saldívar se enteró que la reina del TexMex había fallecido luego de haber sido trasladada al Hospital Central y sometida a una intervención quirúrgica.

No quiero vivir en esta vergüenza, Larry. Con la crítica del resto del mundo. El resto de mi vida será una tortura, porque no seré capaz de vivir en paz y armonía conmigo. Nunca me perdonaré", manifestó Yolanda a un elemento del FBI.