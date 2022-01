Aumenta al 13.8% pobreza extrema en América Latina por pandemia del Covid-19 en 2021

A dos años de la pandemia de covid-19 que aún sigue vigente, ahora incluso con nuevas variantes, como ómicron, las consecuencias de esta crisis sanitaria y social se han vuelto prolongadas y han golpeado duramente a América Latina y el Caribe, la región más vulnerable del mundo en esta pandemia.

La tasa de pobreza extrema en América Latina aumentó del 13.1 por ciento de la población en 2020 al 13.8 por ciento en 2021, un retroceso de 27 años. Se estima que la tasa de pobreza general ha disminuido levemente, del 33 por ciento al 32.1 por ciento de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza bajó ligeramente de 204 a 201 millones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su Informe Panorama Social de América Latina 2021.

“Después de dos años de pandemia, estamos enfrentando gran incertidumbre respecto a su evolución y estamos también ante un deterioro muy profundo del bienestar y la salud de las personas que ya no es coyuntural. Si se piensa que esto es transitorio, no lo es”, expresó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

Según el informe de la Cepal, la región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020, la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

Pobreza al alza

Explicó que, pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. En 2020, aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez.

“La pandemia ocasionó una salida contundente, sobre todo de las mujeres, del mercado laboral. Creo que las mujeres y los jóvenes han sufrido las consecuencias más duras”, afirmó.

Aunado a que el aumento de la pobreza y desigualdad se está dando por sexto año consecutivo, quebrantando la tendencia a la baja iniciada en 2002, aunado a una crisis silenciosa en la educación; problemas de continuidad, brechas de aprendizaje y aumento del abandono (3.1 millones de estudiantes en riesgo) que hacen imperativo el retorno seguro a clases presenciales, expuso Alicia Bárcena.

De acuerdo con la Cepal, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1.8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2.9 puntos porcentuales más elevada en promedio en siete países.

“Lo que pasa es que en el 2021 estas transferencias de emergencia, que se estiman en 45 mil 271 millones de dólares, representan el 50 por ciento de lo que se logró en 2020, es decir, en 2020 estamos hablando de transferencias por 89 mil 685 millones de dólares y en 2021 bajó a 50 por ciento”, enfatizó Bárcena. Por lo que, según la Cepal, para avanzar hacia un estado de bienestar con mirada de futuro, los países deben mantener estas transferencias.

“En este año hay países que están decidiendo retirar estas transferencias monetarias de emergencia, lo cual, a nosotros nos parece que deben mantenerse porque esta crisis sanitaria no está totalmente controlada y todavía está impactando fuertemente las actividades económicas y sociales”, agregó.Para Bárcena, urge explicitar estrategias de recuperación transformadora que pongan énfasis en la inversión con igualdad y sostenibilidad, “pero no habrá recuperación económica y social si no se controla la crisis sanitaria”. Y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante la covid-19.

70% de poblaciones vacunadas

Las vacunas contra covid-19 constituyen la herramienta principal para el control de la crisis sanitaria y, en consecuencia, de la crisis social y económica desencadenada por la pandemia. Sin embargo, 26 de los 33 países de la región no han vacunado al 70 por ciento de su población, dificultando el control de la crisis sanitaria. Destacan los casos de Chile, Cuba, Uruguay, Argentina y Ecuador, donde al menos el 70 por ciento de la población cuenta con el esquema completo de vacunación. México aparece con el 59.9 por ciento con esquema completo y 7.0 con esquema parcial.

Ante este escenario, la Cepal hace un llamado a los países de América Latina y el Caribe a incrementar los esfuerzos realizados hasta el momento, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70 por ciento de su población con el esquema completo.

Para alcanzar dicho objetivo, deben reforzarse los mecanismos de coordinación y colaboración regional. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, destacó.