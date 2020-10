Australia.- A pesar de que las muertes por ataques de tiburón son considerados como algo raro en Australia, este año 2020 ha ocurrido todo lo contrario, ya que incluso se ha registrado la cifra más alta de los últimos 86 años, con siete personas fallecidas en las costas australianas. De acuerdo a la Sociedad de Conservación de Australia Taronga, este desagradable registro hace un gran contraste con el año pasado, ya que no se contabilizó ni una sola muerte por esta condición.

Antes de que transcurriera el presente año, no se tenía registrado otro con tan desafortunadas cifras desde 1934, cuando también se contaron siete muertes, mientras que el peor momento ocurrió en 1929 cuando los ataques de tiburones cobraron nueve vidas.

De acuerdo a los datos de la asociación, el primer caso de muerte en 2020 se reportó en enero, aparentemente se trataba de un buzo que desapareció luego de ser atacado por un tiburón blanco; su cuerpo jamás fue encontrado. Por otra parte, el último se registró en este mes de octubre, se trata de un surfista de 52 años cuyo cuerpo tampoco ha sido encontrado.

Cabe señalar que el año 2020 es uno de los que menos ataques de tiburones ha registrado, no obstante, es el que mayor numero de muertes a acumulado. Por ejemplo, en 2019 se registraron 23 y en 2018 fueron 27, pero no se reportó ninguna muerte. Otro ejemplo podría ser el año 2015, donde se contabilizaron hasta 35 ataques, pero el número de muertes no pasó de dos personas.

Aumentan ataques mortales de tiburones a humanos en Australia / Pixabay

De acuerdo al profesor de Ciencias Biológicas de la Univerdadi Macquarie en Sídney, Culum Brown, "la medida a largo plazo es de solo una muerte por año", lo cual prueba que el presente año desafió por completo esta estadística, por lo tanto ha comenzó a preocupar a los especialistas. De momento, se cree que el comportamiento agresivo de los tiburones podría ser producto de la crisis climática ya que se tiene registro de que las aguas cercanas a la superficie terrestre han aumentado su temperatura hasta cuatro veces mas del promedio.

Asimismo, se tiene conocimiento que los principales autores de estos ataques son tiburones blancos, quienes son conocidos por preferir bajas temperatura y buscar sus presas cerca de las costas.