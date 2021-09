¡Aún existen! Joven devuelve millonaria cantidad que le depositaron por error a su cuenta bancaria

Paraguay.- Un joven de nombre Matías Cabrera pero mejor conocido como 'Matu', devolvió un dinero que le depositaron por error a su cuenta bancaría el pasado 20 de septiembre.

La cantidad de dinero que le depositaron por error al joven fue de 1 millón 350 mil guaranís paraguayos, por lo que publicó en Facebook que buscaba a Alda Solange Saguier García, mujer que hizo la errónea transferencia para devolverle el dinero.

La publicación de 'Matu' se hizo viral y se ganó los aplausos de miles de cibernautas, la cual fue publicada en la página "Alguien sabe?

"Yo primero, me di cuenta. Recién al día siguiente quie ver cuánto tenía disponible y me encontré con que alguien me transfirió una importante cantidad y dije 'ese se equivocó'. Llame al banco para saber más datos de ella, pero no me lo quisieron brindar porque son datos confidenciales, entonces, la busqué por mi cuenta", señaló el joven.

Fue mediante Facebook como el joven logró contactarse con la mujer y se comprobó que sí era ella y le mostró el pantallazo de la transferencia y sin duda le regresó el dinero.

"Siempre dije que si me pasaba a mí me gustaría que me devuelvan, por eso ni se me ocurrió quedarme con la plata, es más, me pasó y nadie me devolvió y sé lo que duele eso", afirmó Matías.

Por su parte la mujer agradeció la acción de honestidad de 'Matu' y reveló que ese dinero iba dirigido para un servicio de odontología.

"Hoy tuve la grata sorpresa que 'Matu' me estaba buscado para devolverme una transferencia que hice mal ayer. Aún hay gente honesta y con ganas de ayudar al prójimo. Desde el momento en que me pude contactar con él, y confirmó mi identiddad, no pasaron ni 10 minutos y ya tenía, nuevamente, la plata en mi cuenta corrriente", dijo Alda Solange.