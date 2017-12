Aún no han encontrado mas cuerpos tras alud en Chile

Santiago de Chile.- Las autoridades chilenas informaron hoy que tras ocho días de la catástrofe en Villa Santa Lucía, en el sur de Chile, donde un alud dejó al menos 15 muertos, varios desaparecidos y mas de 50 casas destruidas, los equipos de rescate no han podido ubicar más cuerpos bajo el lodo.

@BomberosdeChile

La información la entregó el intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, quien ratificó que la gente que vivía en ese poblado no podrá volver a instalarse en la zona, tal como lo han señalado las autoridades del Gobierno central.



No obstante, De la Prida, quien indicó que los aluviones seguirán afectando la localidad, no descarta que los pobladores regresen más adelante al lugar.

@BomberosdeChile



"Yo no digo que Santa Lucía ha muerto, para nada, aunque igualmente la gente está muy asustada por la cantidad de gente que murió", añadió la autoridad regional.



De acuerdo con informes del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el alud fue ocasionado por el desprendimiento del glaciar "Yelcho", situado en las cercanías del pueblo.

@mindefchile



El desprendimiento del glaciar se produjo tras copiosas lluvias que cayeron en la zona durante los últimos días.



La última víctima fatal que los equipos de rescate ubicaron fue una niña de diez años identificada como Yarela Denis Nuñez Ojeda, que ya fue entregada a sus familiares.

@mindefchile

Unos 350 habitantes de Villa Santa Lucía fueron evacuados de forma preventiva a localidades cercanas durante estos y la idea del Gobierno es que todas ellas sean localizadas en otras localidades.