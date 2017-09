"Aún no puedo sacar la imagen de mi cabeza"

Los Ángeles, California.- Un doloroso momento enfrenta una madre de familia, sus tres hijos fueron asesinados por su propio padre.

Mai Sheng Hodges y Robert Hodges, habían sostenido una fuerte discusión por lo que el papá se enfureció y los pequeños, de 11 y 9 años y siete meses, fueron sus víctimas.

Hodges, lleno de rabia decidió acabar con la vida de sus tres hijos.

Mai había regresado de su trabajo y lo que más deseaba es compartir con su esposo e hijos el resto del día, pero cuando ingresó a la vivienda fue atacada por Robert, razón por la que llamó a la Policía y reportó que había sido golpeada por su esposo.

Luego de llamar a las autoridades y por temor a ser atacada nuevamente, salió de la casa y se sentó a llorar.

Durante el tiempo que salió de la vivienda, al entrar nuevamente se percató de la terrible escena.

"Luego subió y fue cuando encontró a sus hijos y empezó a gritar", aseguró Betty Scott, una avecina.

La familia era considerada como una de las más felices, pues las imágenes que Mai Sheng compartía en sus redes sociales mostraban que todo era “color de rosa”, pero fue el miércoles pasado cuando la historia cambió.

Mai Sheng Hodges y Robert Hodges habían unido su vida en el 2005 y jamás habían discutido y llegado a los golpes.

"Eran unos niños felices, no peleaban, no gritaban, nada... era una buena familia. No pensarías que nada estaba mal", señaló Scott.

¿Por qué Robert Hodges mató a sus hijos?

A través de un mensaje en las redes sociales, Mai Sheng , señaló que nunca había sido agredida por su esposo y que su matrimonio no estuvo marcado por antecedentes de violencia doméstica.

"Por ahora quisiera un poco de silencio y privacidad mientras trato de vivir cada día sin mis preciosos y queridos niños", pidió la mujer.

En el post Mai mencionó que Robbie fue un buen esposo y un padre amoroso y cariñoso.

"Hay muchas historias que no son verdaderamente lo que pasó. Todavía no puedo sacar la imagen de mi cabeza. Para aquellos que conocen a Robbie, saben que él fue un esposo y padre amoroso y cariñoso. Nunca estuve en un matrimonio abusivo", público.

Después de que Robbie cometiera el triple homicidio, huyó del lugar pero posteriormente fue detenido, citó Kcra.com

"Él siempre había sido una persona cariñosa y amorosa, pero por cualquier razón que cruzó por su mente, su corazón para hacer esto, no puedo imaginar por qué. Me pregunto todos los días: ¿por qué?", escribió.

Para concluir la publicación, Mai Sheng pidió a Dios recoger a sus hijos.

"Por favor mantén a mis tres bebés en tu casa, donde estarán calurosos, amados y cuidados para siempre. Sé que algún día nos volveremos a cruzar", dijo.