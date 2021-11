Austria impone confinamiento a nivel nacional a quienes no estén vacunados contra el Covid-19

Berlín.- El gobierno del canciller Alexander Schallenberg, ordenó un cierre nacional para los no vacunados contra el Covid-19, esta medida entró en vigor a la medianoche del domingo la cual aplicará un bloqueo a nivel nacional para las personas no vacunadas que no han tenido recientemente el virus.

El bloqueó prohíbe que las personas de 12 años o más que no hayan sido vacunadas o que no se hayan recuperado recientemente de Covid- 19 abandonen sus hogares, excepto para actividades básicas como trabajar, ir de compras, salir a caminar o vacunarse.

Cabe mencionar que esta medida no se aplica a los niños menores de 12 años porque aún no pueden vacunarse oficialmente, aunque la capital, Viena, abrió el lunes las vacunas para los menores de 12 años como parte de un proyecto piloto y reportó una alta demanda, informó The Associated Press.

Los bloqueos se harán con controles aleatorios durante los próximos 10 días y se intensificarán las patrullas policiales. Luego será revisado, según el gobierno.

Se destaca que aquellos que infrinjan las reglas se arriesgan a una multa de 500 euros, lo que equivale a $11,772.36; quienes se nieguen a demostrar que están vacunados o que se han recuperado recientemente pueden ser multados tres veces más.

Cabe mencionar que aproximadamente el 65 por ciento de los casi nueve millones de habitantes de Austria están vacunados, por debajo del promedio de la UE del 67 por ciento, mientras que los aumentos diarios de infecciones han alcanzado récords esta semana, informó Medical Xpress.

Las autoridades están preocupadas por el aumento de las infecciones y la creciente presión sobre los hospitales. Austria registró el domingo 849,2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes durante los siete días anteriores.

Su situación es mucho peor que la de la vecina Alemania, donde las tasas de casos alcanzaron el lunes el último de una serie de registros, con 303 nuevos casos por cada 100.000 habitantes durante siete días.

En su conferencia de prensa, el canciller Alexander Schallenberg, hizo un llamado a los que aún no han sido vacunados para que sean pinchados.