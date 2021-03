Autoridades filtraron información para matar a esposa e hijas de El Chapo: Abogado de Emma Coronel

Estados Unidos.- De acuerdo con el abogado de Emma Coronel Aispuro, Jeffrey Lichtman, criticó este lunes a las fuentes federales ya que menciona que filtraron información diseñada para "matar" la esposa de El Chapo y a sus hijas.

El abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman a defendido también a John Gotti Jr. quien era un mafioso estadounidense que llegó a ser jefe de la Familia criminal Gambino.

El abogado dijo que las autoridades federales hablaron con los medios de comunicación sobre la supuesta cooperación de Emma Coronel, en perjuicio del Cártel de Sinaloa, argumentando que la filtración estaba diseñada para atentar en contra de su vida y la de sus hijas.

Emma Coronel enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunto papel en la organización criminal y de acuerdo con una entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio, el abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, dijo sobre la aparente cooperación de Emma Coronel Aispuro para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos a sus propios hijastros, fue obra de los agentes federales.

"No voy a comentar sobre lo que se va a hacer o no"

Dijo el abogado de Emma Coronel en el programa. Pero "plantar semejante historia", afirmó, es "absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años".

Seamos claro en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer esas afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas

Agregó el abogado Jeffrey Lichtman y explicó que la idea de esto, comenzó con un blog de Vice, "un blog sucio"; describió y continuó diciendo que es una forma de promover la idea de que Emma Coronel Aispuro declararía en contra del Cártel de Sinaloa "en un intento (por parte de las autoridades de Estados Unidos) de asesinarla a ella y a su familia".

Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tenía contacto con las autoridades de Estados Unidos desde el 2017, reveló el medio Proceso que cita a agentes anónimos.

La información periodística indicó que desde hace cuatro años habían hablado con Emma Coronel funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Aunque tras la detención de Emma Coronel sacudió a ambos países norteamericanos el pasado lunes, los funcionarios de Estados Unidos aseguraron que fue un acto pactado.

"La señora Coronel nos habló de sus planes de entrega varios días antes de su arribo al aeropuerto de Dulles (Virginia). Esto le fue notificado al Departamento de Justicia y a los fiscales para que prepararan lo necesario"

Contó uno de los agentes anónimos a Proceso.

El FBI afirmó que Emma Coronel pagó 2 millones de dólares al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir la transferencia de El Chapo al penal de Ciudad Juárez, desde la cárcel Altiplano, de donde Joaquín Guzmán Loera ya se había fugado en 2015.

Además del reportaje de Proceso, Vice sugiera también que Emma Coronel buscaría ser testigo protegida de Estados Unidos.