Autoridades rescatan a una anciana abandonada por sus hijos en Perú

Lima, Perú.- Una anciana, Luisa Sánchez, de 91 años, con signos de desnutrición fue rescatada de su vivienda, donde estuvo sola durante diez días, informaron este miércoles las autoridades.

La vivienda está ubicada en el distrito Ate Vitarte, los vecinos de la mujer luego de pasarle comida por una pequeña ventana por días, y esperar por uno de sus hijos que no llegaron, llamaron a la policía.

Según las autoridades, "la anciana se encontraba en aparente abandono moral y material".

Sanchéz pidió que no la abandonaran, "Estoy sola, no tengo ni luz. En la oscuridad me voy a acostar".

No me abandonen, no me dejen en la calle".

La policía llevó a Sánchez a comer y al hospital, ahora se encuentra en la Comisaría Vitarte donde la fiscalía investigará más sobre el caso y la atenderá.

#LIMA�� | Rescatamos a una anciana que se encontraba en aparente abandono moral y material, en el asentamiento humano Micaela Bastidas, Ate. Fue conducida a la Comisaría Vitarte para los fines del caso. pic.twitter.com/JvgziQcvaq — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 6, 2019

Los agentes al investigar encontraron que Sánches había denunciado en octubre del 2018 a sus hijos, Max Chupa Sánchez, de 61 años, y a Julia Melgar Sánchez por maltrato físico y psicológico.

La Policía buscó a Chupa Sánchez en su vivienda pero no lo encontraron.