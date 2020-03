¡Auxilio! gritan médicos y enfermeras en Francia, desamparados ante el coronavirus

París.- Sin mascarillas ni gel hidroalcohólico y con equipos caducados. Así es como luchan contra el coronavirus médicos y enfermeras franceses, quienes se sienten desamparados, estresados y enfadados.

La agencia de noticias AFP recabó testimonios en toda Francia, donde la epidemia se propaga rápidamente.

Anne es una médica de familia de los suburbios de Grenoble (este). Nunca ha recibido las mascarillas FFP2, la única protección comprobada contra el coronavirus, y usa una pequeña reserva caducada desde 2006.

Cada día, Kaouther ben Amor, una enfermera que trabaja como autónoma en Marsella (sureste), visita a unos 30 pacientes a domicilio con su colega. Una cita vital para los enfermos a veces moribundos.

Tenemos cero equipamiento. Tuve que pedir mascarillas en la farmacia con mi tarjeta profesional. Me dieron diez, que hemos compartido. Y son mascarillas quirúrgicas, no son FFP2. Nunca, nunca he vivido una situación como esta".

En la ciudad o en el hospital, el personal sanitario protesta por la falta de protección para ellos y sus pacientes, pese a que el coronavirus ha causado 130 muertos y hay 5.423 casos confirmados en Francia.

No tengo mascarilla, ni gel, nada. Y, sobre todo, no tengo información. ¡Me he enterado por los medios de comunicación que no se debe recetar ibuprofeno, con eso le digo todo!", protesta Jean-Paul Termine, médico de familia en Vitrolles (sur).