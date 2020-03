Avances científicos en la investigación del coronavirus en China

China.- Este informe científico es la serie de casos investigados más grande, hasta la fecha, de pacientes hospitalizados en Wuhan, China, quienes desarrollaron neumonía infecciosa por el nuevo coronavirus, la investigación fue publicada originalmente en JAMA.

El estudio muestra que a partir del 3 de febrero de 2020, de los 138 pacientes incluidos en este estudio, el 26% requirió atención en la Unidad de Cuidados Intensivos, el 34.1% fueron dados de alta, 6 fallecieron (4.3%) y el 61.6% permanecieron hospitalizados. Para aquellos que fueron dados de alta (n = 47), la estadía en el hospital fue de 10 días. El tiempo desde el inicio hasta la disnea (asfixia) fue de 5.0 días, 7.0 días hasta el ingreso hospitalario y 8.0 días hasta el síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Los síntomas comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre, tos seca, mialgia, fatiga, disnea y anorexia, sin embargo, una proporción significativa de pacientes presentaron inicialmente síntomas atípicos, como diarrea y náuseas.

Las complicaciones mayores durante la hospitalización incluyeron síndrome de dificultad respiratoria aguda, arritmia y shock.

Área donde atienden a pacientes con coronavirus.

La mayoría de los pacientes críticos eran mayores y tenían más afecciones subyacentes que los pacientes no ingresados en cuidados intensivos. La mayoría de los pacientes requirieron oxigenoterapia y una minoría de los pacientes necesitó ventilación invasiva o incluso oxigenación.

Los datos de este estudio sugieren que puede haberse producido una transmisión rápida de persona a persona de 2019-nCoV. La razón principal se deriva de la estimación del número reproductivo básico (R0) basado en un estudio previo que indica cuán contagiosa es una enfermedad infecciosa.

Cuando una infección se propaga a nuevas personas, se reproduce a sí misma; R0 indica el número promedio de individuos adicionales que un caso afectado infecta durante el curso de su enfermedad y se aplica específicamente a una población de personas que previamente estaban libres de infección y que no han sido vacunadas.

Según el informe, el R0 de nCoV es 2.2, que estimó que, en promedio, cada paciente ha estado propagando la infección a otras 2.2 personas. Una razón de la rápida propagación puede estar relacionada con los síntomas atípicos en la etapa temprana en algunos pacientes infectados con el nuevo COVID. Traducción del inglés Itzé Coronel

Tratamiento

Actualmente, el enfoque es controlar la fuente de infección; uso de precauciones de protección personal para reducir el riesgo de transmisión; y diagnóstico temprano, aislamiento y tratamientos de apoyo para pacientes afectados.

Puntos clave del estudio científico Importancia:

En diciembre de 2019, la neumonía infecciosa por nuevo coronavirus (2019-nCoV) (NCIP) ocurrió en Wuhan, China. El número de casos ha aumentado rápidamente, pero la información sobre las características clínicas de los pacientes afectados es limitada.

Objetivo:

Describir las características epidemiológicas y clínicas de NCIP.

Diseño, ajuste y participantes:

Serie de casos retrospectivos, de un solo centro de pacientes hospitalizados consecutivos con NCIP confirmado en el Hospital Zhongnan de Wuhan. Universidad en Wuhan, China, del 1 de enero al 28 de enero de 2020; la fecha final de seguimiento fue 3 de febrero de 2020.

Principales resultados y medidas:

Epidemiológicas, demográficas, clínicas, de laboratorio, radiológica, y los datos de tratamiento fueron recogidos y analizados. Resultados de enfermos críticos pacientes y pacientes no críticamente enfermos fueron comparados.

Presunta transmisión relacionada con el hospital, se sospechaba si un grupo de profesionales de la salud o pacientes hospitalizados en las mismas salas se infectó y se pudo rastrear una posible fuente de infección.

Resultados

De 138 pacientes hospitalizados con NCIP, la mediana de edad fue de 56 años (rango, 42-68; rango, 22-92 años) y 75 (54.3%) eran hombres. Asociado al hospital se sospechaba que la transmisión era el supuesto mecanismo de infección para la salud afectada profesionales (40 [29%]) y pacientes hospitalizados (17 [12.3%]).

Síntomas comunes incluyó fiebre (136 [98.6%]), fatiga (96 [69.6%]) y tos seca (82 [59.4%]).

Pacientes tratados en la UCI (n = 36), en comparación con pacientes no tratados en la UCI (n =102), eran mayores (edad media, 66 años frente a 51 años), tenían más probabilidades de tener comorbilidades (26 [72.2%] vs 38 [37.3%]), y tenían más probabilidades de tener disnea (23 [63.9%] vs 20 [19.6%]) y anorexia (24 [66.7%] vs 31 [30.4%]).

De los 36 casos en la UCI, 4 (11.1%) recibió oxigenoterapia de alto flujo, 15 (41.7%) recibió ventilación no invasiva y 17 (47,2%) recibió ventilación invasiva (4 fueron cambiados a membrana extracorpórea oxigenación). Al 3 de febrero, 47 pacientes (34.1%) fueron dados de alta y 6 fallecieron (en general mortalidad, 4.3%), pero los pacientes restantes aún están hospitalizados.

Entre los dados de alta vivo (n = 47), la mediana de la estancia hospitalaria fue de 10 días (IQR, 7.0-14.0)..

Conclusión y pertinencia:

En esta serie de casos de un solo centro de 138 pacientes hospitalizados con NCIP confirmado en Wuhan, China, presunta transmisión relacionada con el hospital de 2019-nCoV se sospechó en el 41% de los pacientes, el 26% de los pacientes recibió atención en la UCI y la mortalidad fue del 4.3%.

Investigación: Altamente infeccioso

En esta investigación se detectó también que un solo paciente infectó a 10 trabajadores de la

salud y a cuatro pacientes del hospital.

Además los datos de la investigación de casos lograron entender que las personas más afectadas por este nuevo virus son los ancianos y que además padecen de enfermedades cardiacas, crónicas, diabetes o cáncer. La edad de los pacientes que ocuparon cuidados intensivos fue de alrededor de 66 años.

También se detectó que el 41 por ciento de los 138 casos estudiados a detalle, contrajeron el virus en el hospital, es decir que se encontraban hospitalizados por otros motivos, 17 personas, además de 40 trabajadores de la salud.

Lo cual revela, como lo han declarado autoridades de la OMS y diversos Gobiernos, que un grupo vulnerable son médicos, enfermeras y primeros respondientes que tienen contacto con personas infectadas.

En el caso del enfermo que infectó a 10 trabajadores de la salud se logró comprender que lo que sucedió fue que estuvo en una sala de urgencias. El paciente que infectó a tantos trabajadores de la salud había sido colocado en una sala de cirugía debido a síntomas abdominales, y el coronavirus no se sospechó en un inicio por lo cual no se siguieron los protocolos adecuados.

Sobre las infecciones que se dieron en el hospital la investigación no fue concluyente.

Recopilación de datos

Los registros médicos de los pacientes fueron analizados por el equipo de investigación del

Departamento de Medicina Crítica, Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan.

Esta serie de casos fue aprobada por la junta de ética institucional del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan (No. 2020020).

Todos los pacientes consecutivos con NCIP confirmado ingresaron en el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan del 1 al 28 de enero de 2020. Se obtuvo el consentimiento oral de los pacientes.

Los resultados clínicos (es decir, egresos, mortalidad, duración de la estadía) se monitorearon

hasta el 3 de febrero de 2020, la fecha final de seguimiento de este estudio científico de casos.

Las características epidemiológicas, clínicas, de laboratorio, radiológicas y los datos de tratamiento y resultados se obtuvieron con formularios de recopilación de datos de registros médicos electrónicos.

Los datos fueron revisados por un equipo capacitado de médicos. La información registrada incluyó datos demográficos, historial médico, historial de exposición, comorbilidades subyacentes, síntomas, signos, hallazgos de laboratorio, tomografías computarizadas (TC) de tórax y medidas de tratamiento.

La fecha de inicio de la enfermedad se definió como el día en que se notó el síntoma.

Se recogieron síntomas, signos, valores de laboratorio, tomografía computarizada del tórax y

medidas de tratamiento durante la estadía en el hospital.

Autores

Los médicos de origen chino que elaboraron el artículo fueron Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu,

Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong, Yan Zhao, Yirong Li, Xinghuan Wan y Zhiyong Peng.