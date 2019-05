Avión se estrella en un río en Florida; no hay heridos

Jacksonville, Florida.— Las autoridades dicen que un avión que viajaba desde Cuba al norte de Florida terminó en un río al final de una pista, aunque no se reportaron heridos críticos.

Un comunicado de prensa de la Estación Aérea Naval de Jacksonville dice que un Boeing 737 que llegó desde la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, se estrelló en el río St. Johns el viernes por la noche.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville publicó en Twitter que una unidad marina respondió para ayudar. El avión estaba en aguas poco profundas y no sumergido. Las autoridades dicen que todos en el avión estaban vivos y contabilizados, con 21 adultos transportados a hospitales locales en buenas condiciones.

Una foto publicada por diputados muestra el logotipo de Miami Air International en el avión. La compañía no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press.

El alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, publicó en Twitter que los equipos estaban trabajando para controlar el combustible del avión en el agua.

Los funcionarios no dijeron inmediatamente qué causó que el avión abandonara la pista.