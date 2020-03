Ayudan a ambiente hipopótamos de Pablo Escobar

Colombia.- Los hipopótamos de Pablo Escobar contribuyen a restaurar los ecosistemas porque reemplazan el rol de grandes animales extintos, según un estudio de científicos internacionales.



Los cuatro ejemplares que el narcotraficante compró para su zoológico personal en Colombia fueron abandonados en el estanque de su rancho cuando fue asesinado en 1993.

Desde entonces, la población creció hasta alcanzar 100 individuos, que se han abierto paso por los ríos del país sudamericano, señala la investigación publicada en la revista científica "Proceedings of the National Academy of Sciences".



Si bien estos hipopótamos son una especie invasora y algunos especialistas los consideran una plaga, su introducción en Colombia ayuda a restaurar características que los ecosistemas perdieron hace miles de años debido a la extinción de animales.



Los herbívoros que son introducidos en ecosistemas ajenos al suyo pueden reemplazar de manera perfecta a algunos animales extintos, explica John Rowan, investigador de la Universidad de Massachusetts Amherst, en Estados Unidos.

Foto:Reforma



También pueden representar una combinación de características que poseían las especies extintas, añade.



Los hipopótamos de Escobar, por ejemplo, tienen una dieta y tamaño similar al de las extintas llamas gigantes de Sudamérica.



Además, su tamaño se parece al de un notoungulata, un mamífero semiacuático que desapareció en el Pleistoceno.



Aunque los hipopótamos no reemplazan perfectamente a ninguna otra especie extinta, restauran partes de ecologías importantes en varias especies, señaló Rowan en un comunicado.



Te puede interesar

Detienen en Colombia a 18 personas acusadas de explotar sexualmente a menores

La Policía se incauta arsenal de 26 fusiles de asalto en Colombia

Narco llora desconsoladamente al ver a su hijo asesinado

Desde hace 100 mil años, grandes herbívoros se extinguieron por la cacería y las actividades de los ancestros de la humanidad que vivían en el Pleistoceno tardío.



Sin embargo, al introducir especies por todo el planeta, los humanos restauraron las características ecológicas perdidas en muchos ecosistemas.



Los investigadores compararon las características ecológicas, como tamaño, dieta y hábitat, de especies de herbívoros que existían desde antes de las extinciones del Pleistoceno tardío hasta la actualidad.



De esta manera, los científicos determinaron que el 64 por ciento de los herbívoros introducidos son más similares a las especies extintas que los animales nativos que sobrevivieron.



En este estudio participaron la Universidad Tecnológica de Sydney, Australia; la Universidad de Kansas, la Universidad de California en Davis y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos; la Universidad de Sussex, del Reino Unido; la Universidad de Alcalá, España; y la Universidad de Aarhus, Dinamarca.