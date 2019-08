Azotó a activistas de los animales y fue aplastado por su caballo

Reino Unido.- Un jinete del Reino Unido que se enfrentó a cargos por azotar a activistas de los derechos de los animales durante una cacería murió cuando fue atropellada por un caballo, reveló una investigación sobre su fallecimiento.

Jane Miller, de 57 años, montaba su caballo en una expedición de caza en noviembre pasado en Surrey cuando el animal quedó atrapado en el alambre de púas y se angustió, informó Metro UK.

Estaba tratando de sujetar el caballo, pero fue entonces cuando cayó sobre ella y luchó por respirar, dijo a la corte un testigo, James Etheridge.

Los equipos de emergencia respondieron al accidente e intentaron salvar a la cazadora en vano. "El equipo de especialistas en jefe llegó e intentaron resucitar, pero se confirmó que estaba muerta en el lugar", dijo el agente de policía de Surrey Robert Lawrence.

Here's the video clip, who started this and who's the aggressor? pic.twitter.com/fKFMH7X36b — Surrey Hunt Monitors (@surreymonitors) 19 de noviembre de 2017

The investigation into her death concluded this week with a court hearing that determined her cause of death was blunt chest trauma.

Miller’s death came just weeks before her trial for whipping two activists as many as 17 times with a riding crop. The 2017 incident was caught on video and showed her calling them “uneducated peasants,” the news outlet reported.

Deportista muerde la cabeza de un gallo hasta decapitarlo

Los defensores de los dicen que demandarán a un campeón deportivo por crueldad animal después de que fue filmado mordiéndole la cabeza a un gallovivo hasta decapitarlo durante una cena con amigos.

La fundación Brigitte Bardot dijo que las acciones del jugador vasco de pelota Bixente Larralde fueron "impactantes y repugnantes".

En el breve video aparentemente realizado en junio, se ve a un Larralde sonriente sentado en una mesa con varias botellas de vino y un gallo.

Larralde agarra al pájaro y, mientras lucha, le muerde la cabeza, que luego escupe. Daniel Raposo de la fundación BB dijo que los abogados de la organización habían recibido instrucciones de demandar. "Debemos resaltar absolutamente esto porque es grave y punible por la ley", dijo.

"Siempre es impactante y repugnante en 2019 ver gente matando animales por diversión. Este hombre podría ser un ejemplo para los jóvenes, por lo tanto, no podemos dejar que este acto descanse impune", agregó.

“Si fue una tarde borracha o no ... los animales son seres sensibles y hay leyes que los protegen. Lo que hizo es un delito penal ". Larralde dijo al sitio web de noticias vasco Mediabask que no quería comentar sobre la acción legal.

Sin embargo, el sitio web informó que dijo que sabía que su comportamiento era "un error y algo malo". Si es declarado culpable de crueldad animal, Larralde podría enfrentar una multa de hasta € 30,000 (£ 28,000).

Se ha lanzado una petición que pide que sea excluido del equipo de pelota vasca de Francia y que lo retiren los patrocinadores.