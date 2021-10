Balean a chica de 16 años y queda parapléjica, se encontraba en una fiesta junto a su hermana

Argentina.- Una adolescente de 16 años quedó parapléjica tras recibir un impacto de bala en la espalda mientras se encontraba con su hermana y una amiga en una fiesta, el responsable se encuentra prófugo de la justicia en Argentina.

En una entrevista realizada al periódico El Clarín, Sara Lozano, hermana de Sandra, la víctima, informó que la adolescente se encuentra internada en el Hospital Penna en terapia intensiva y que su estado es crítico, además no volverá a caminar.

El día de los hechos, las hermanas se encontraban en una fiesta en donde se celebraba el cumpleaños del tío de su amiga Joselyn, en un domicilio ubicado en la villa Zavaleta, en Barracas, después de la medianoche del domingo.

"Estábamos pasándola bien, escuchando cumbia, comiendo algo y la puerta de la casa de los tíos de mi amiga estaba abierta para que corra aire, pero la reja que da a la calle cerrada con llave. De repente vemos un hombre a los gritos, junto a la reja, exigiendo de mala manera que bajemos la música. A los gritos seguía y se va con una amenaza: 'Si no la bajan amanecen todos muertos'. Yo pregunté quién era y me dijeron que era un vecino que vive enfrente, con algunos problemas, pero no le dimos mayor importancia", recordó Sara.

Pasada menos de una hora, el hombre regresó. Sara narró que se encontraba sentada conversando y riendo con su amiga cuando volteó a ver hacia la puerta mirando a aquel hombre que “estira su brazo, veo un arma y empieza a disparar. Sentí entre ocho y diez estruendos (...). Creo que mi reacción fue volar contra una pared, intentar cubrirme. Recuerdo que mi hermanita estaba bailando cerquita mío (...). En ese instante siento que una bala roza mi cabeza, me doy vuelta y la veo a Sandrita boca arriba, con sangre en el pecho".

Sara es estudiante de enfermería y medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), por lo que su reacción inmediata fue tapar la herida a su hermana, ya que estaba perdiendo demasiada sangre, y al mismo tiempo llamó a la Policía. Afirmó que todos en el lugar estaban desesperados por lo que nadie hizo nada, por suerte la Policía asistió de inmediato aunque la ambulancia no llegó.

"Entonces decidí llevarme a Sandrita al hospital, contra lo que me decía la policía, que me insistía con que esperara a que llegara la ambulancia. 'Yo me hago responsable', les grité".

Relató que Edylson, un amigo suyo herido de la mano, le ayudó a levantar a Sandra y la llevaron hasta el auto. El joven lesionado condujo mientras sangraba, al mismo tiempo Sara trataba evitar que su hermana se durmiera, “fueron minutos insoportables, interminables, que nunca en mi vida pensé que viviría. No puedo creer que una persona reaccione de esa manera".

Un médico del Hospital Penna afirmó que, gracias a las acciones rápidas de Sara, su hermana pudo sobrevivir, explicó que Sandra se encuentra en estado crítico, ya que la bala le entró por la espalda, quebró tres costillas, perforó el pulmón derecho y lastimó la médula ósea.

Según los informes policiales, cinco personas resultaron lesionadas, una de gravedad. El agresor es conocido como ‘El Boli’ cuya casa fue allanada, sin embargo el hombre ya se había dado a la fuga en motocicleta.

Por parte de Sara, explicó que durante el allanamiento encontraron drogas y municiones pertenecientes al responsable del ataque contra su hermana.