Banco deberá pagar 61.000 dólares por la espera en filas

Sao Paulo, 7 dic (EFE).- La Justicia brasileña condenó al estatal Banco do Brasil a pagar 200.000 reales (unos 61.000 dólares) en concepto de indemnización por las largas filas de espera en una sucursal de Niteroi, en el estado de Río de Janeiro.

La sentencia en segunda instancia, que fue notificada hoy y que aún puede ser recurrida por la entidad, se apoya en una ley municipal que establece un máximo de espera de entre 15 a 30 minutos.

El juez José Carlos Paes, instructor del proceso en el tribunal de justicia Río de Janeiro, resaltó que el banco debe contar con recursos suficientes para "evitar que los usuarios permanezcan demasiado tiempo en las filas, a la espera de ser atendidos".

Foto: AP

De acuerdo con Paes, el banco debe aumentar el número de empleados para evitar que los clientes tengan que esperar mucho tiempo en caso de que sea necesario.

El valor de la indemnización será destinado al Fondo de Defensa de Derechos Difusos del Ministerio de Justicia. EFE

TE PUEDE INTERESA

Tribunal sorprende al retirar orden en contra Puigdemont

Madrid.- Un juez español retiró ayer las órdenes europeas de captura contra Carles Puigdemont y los otros cuatro ex miembros del gobierno catalán fugados a Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña.

La decisión judicial implica que seguirán vigentes sólo las órdenes de arresto en España, por lo que los cinco políticos serán detenidos si regresan a territorio nacional.

Foto EFE

“Puigdemont no abandonará Bélgica después de la retirada del mandato de arresto europeo”, declaró ayer Paul Bekaert, el abogado belga especializado en extradiciones que contrató el ex presidente catalán para evitar ser trasladado a España y juzgado por cuatro delitos que podrían sumar más de 20 años de cárcel.

El objetivo del juez español del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al retirar la orden europea es evitar que la justicia belga decida por qué delitos se juzgaría a Puigdemont y a los otros cuatro ex consejeros (Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí).

Foto EFE

España teme que el ex presidente no le sea entregado por los delitos de rebelión o sedición, los más graves y difíciles de probar, sino por cualquiera de los otros tres que se le imputan (malversación, desobediencia y prevaricación) con menores penas de cárcel. Como explicó ayer el abogado del ex presidente, “si hay extradición por uno de los cuatro delitos de los que se le acusa, la justicia española sólo lo puede juzgar por ese delito y no el resto”.

El juez español argumentó que las circunstancias han cambiado, puesto que los fugados a Bélgica han asegurado que su objetivo es volver a España, donde incluso se han presentado como candidatos a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Foto EFE

“Los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España,con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos”, explicó el magistrado.

Además, en España quedan ocho miembros del antiguo gobierno de Puigdemont que esperan ser juzgados por los mismos delitos y el juez argumenta que la autoría de los mismos es colectiva, puesto que todos participaron en la elaboración de la declaración de independencia catalana del 27 de octubre.