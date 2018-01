Bannon trata de enmendar la situación con Trump

WASHINGTON (AP) — El antiguo estratega en jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon, intentó enmendar su situación con el mandatario al publicar un comunicado el domingo en el que reafirmó su apoyo al dirigente y elogió a su hijo mayor diciendo al llamarlo “un patriota y buen hombre”.

Bannon desató la furia de Trump con sus comentarios al autor Michael Wolff en los que describió como “traicionera” y “antipatriótica” una reunión en junio de 2016 que sostuvo en la Torre Trump en Nueva York con Donald Trump Jr., con los aliados de la campaña presidencial y con un abogado ruso.

Posteriormente, Bannon dijo que su descripción estaba dirigida al exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, quien también asistió a la reunión, y no hacia el hijo del presidente.

“Lamento que mi retraso en responder a los informes inexactos con respecto a Don Jr. haya desviado la atención de los logros históricos del presidente en el primer año de su mandato”, de acuerdo con el comunicado obtenido por el sitio de noticias Axios. Bannon dijo que su apoyo a Trump y a su agenda era “inquebrantable”.

Horas más tarde de que se publicara el comunicado, los funcionarios de gobierno aprovecharon sus apariciones en los programas de noticias dominicales para manifestar su apoyo al mandatario e intentaron desestimar el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” de Wolff en el que se presenta al 45to presidente como un líder que no comprende el peso de su oficina y cuya competencia es cuestionada por sus asesores.

El domingo, dos días después de que el libro saliera a la venta, WikiLeaks incluyó en un tuit el enlace de una presentación electrónica del texto. Publicar en internet el texto de un libro sin permiso violaría los derechos de autor y podría dañar las ventas. Sin embargo, horas después de que WikiLeaks difundiera el enlace, “Fire and Fury” continuaba en el primer lugar en las listas de libros de Amazon y como un éxito de ventas entre los textos electrónicos.

El principal consejero político Stephen Miller, en una combativa aparición en la cadena CNN, describió el libro como “nada más que una pila de basura de principio a fin”.

También criticó a Bannon, quien es citado ampliamente por Wolff, y dijo que era “trágico y desafortunado” que Bannon “hiciera esos grotescos comentarios tan fuera de contacto con la realidad y obviamente vengativos”.

El director de la CIA Mike Pompeo, quien afirmó que Trump era “completamente adecuado” para dirigir el país, dijo que hizo una pausa antes de contestar debido a que era una “pregunta absurda”.