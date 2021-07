Barack Obama revelaba su playlist del verano 2021: sorprende ‘Ella no es tuya’ de Rochy RD en la lista

Estados Unidos.- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, presento su lista de reproducción del verano de este 2021, causando gran revuelo en las redes sociales por las canciones y artistas en la playlist destacando al cantante Rochy RD y su éxito “Ella no es tuya” en su versión remix.

A lo largo de los años, Obama ha logrado crear listas de reproducción que incluían una amplia variedad de artistas de diferentes géneros. Claramente es un fanático del hip hop y del R&B de la vieja escuela, pero también disfruta de artistas como Bob Dylan, The Rolling Stones, Bruce Springsteen y Joni Mitchell.

La lista de este año incluye a artista y canciones nuevas y no tan reciente como: "Straightenin" de Migos, "Desperado" de Rihanna, "Didn't Cha Know" de Erykah Bada, "Allure" de JAY-Z, "Neighbors" de J. Cole y " Buenos días ”de SZA . "Wants and Needs" de Drake y Lil Baby, "Find A Way" de HER y Lil Baby más "Leave The Door Open" de Silk Sonic, entre otros.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la playlist de Obama de este 2021 fue la aparición de “Ella No Es Tuya (RMX)“ de Rochy RD, Nicki Nicole y Myke Towers.

“Con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano. Aquí hay una lista de reproducción de canciones que he estado escuchando últimamente: es una mezcla de viejos y nuevos, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más”, escribió Obama en la publicación de Twitter donde dio a conocer la lista.

Asimismo, el expresidente de Estados Unidos compartió una lista de los libros que ha leído y recomienda para este verano.

"At Night All Blood Is Black" de David Diop, "Land of Bug Numbers" de Te-Ping Chen, "The Sweetness of Water" de Nathan Harris y "Leave The World Behind" se encuentran entre la lista de once libros que ha leído recientemente.