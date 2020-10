Barack Obama se burla de Donald Trump por tener cuentas bancaria en China y por no poder detener el coronavirus

Filadelfia.- Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, hizo su aparición este miércoles por primera vez donde se pronunció a favor del candidato Joe Biden, en Filadelfia para burlarse de Donald Trump, por quejarse de hacer campaña en Pensilvania, contraer el coronavirus y ocultar tratos comerciales con China.

Obama, hizo referencia a un reciente informe del New York Times en el cual, aseguran que el historial comercial de Donald Trump está llena de acuerdos financieros en el extranjero, y algunos han involucrado al estado chino, también dice el informe que pasó una década persiguiendo proyectos en China sin éxito, operando una oficina allí durante su primera candidatura a la presidencia.

"Y resulta que China es una de las tres únicas naciones extranjeras, las otras son Gran Bretaña e Irlanda, donde Trump mantiene una cuenta bancaria", asegura el informe.

Ante esto el expresidente Obama dijo que se sabe que sigue haciendo negocios con China porque tiene una cuenta bancaria secreta en ese país, y preguntó a los asistente al mitin en Filadelfía “¿Cómo es eso posible?”.

¿Te imaginas si tuviera una cuenta bancaria secreta en China?, ¿Te imaginas si tuviera una cuenta bancaria secreta en China cuando me presentaba a la reelección?, dijo el expresidente de los Estados Unidos a manera de pregunta.

También dijo que no es una gran idea tener un presidente que le debe dinero a la gente en el extranjero, asimismo, hizo mención que probablemente había pagado más en impuestos sobre la renta trabajando en una escuela secundaria en una heladería de lo que Trump pagó durante cada uno de sus primeros dos años como presidente: 750 dólares, según lo publicado por el New York Times.

De la misma forma criticó que a ocho meses de que la pandemia iniciaría, los caso de coronavirus en Estado Unidos siguen en aumento, por lo que aseveró que Donald Trump no los va a proteger, incluso, dijo que no se puede proteger a él mismo, haciendo alusión a que se hace poco se contagió de Coronavirus.

Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Foto: Captura

Ocho meses después de esta pandemia, los casos están aumentando nuevamente en todo este país, Donald Trump no nos va a proteger a todos de repente. Ni siquiera puede tomar los pasos básicos para protegerse, aseguró Obama

En el mitin en el estacionamiento de un complejo deportivo de Filadelfia, Obama aprovechó un paso en falso de Trump, cuando dijo en Pensilvania que no los habría visitado si su campaña no hubiera sido "luchando", al mismo tiempo el expresidente y aseguró que a él le encantaba ir a Pensilvania.

"El presidente pasó un tiempo en Erie anoche y aparentemente se quejó de tener que viajar aquí", luego interrumpió el evento. Pobre tipo. No me siento así. Me encanta venir a Pensilvania ", dijo Obama riendo.

Para rematar el expresidente dijo que Trump tal vez esté enojado, ya que sus índices de audiencia de televisión han bajado, pero aseguró que esto es la realidad, no es un reality show, y que se han tenido que vivir las consecuencias de que él demuestre que es incapaz de tomarse el trabajo en serio.

Barack Obama, en este discurso representó un cambio total de su renuencia a comprometerse directamente con Trump, asimismo, tiene programado realizar su próximo evento el sábado en Miami, con la intención de pronunciar en nombre de Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, durante las próximas dos semanas.

Por último, advirtió a los demócratas que no se confiaran porque las encuestas mostraban a Biden con ventaja.

“No me importan las encuestas”, dijo, antes de referirse al liderazgo de Hillary Clinton en las encuestas. “Hubo un montón de encuestas la última vez. No funcionó ".

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán este 03 de Noviembre, por lo que los candidatos a la presidencia estan teniendo mayor presencia en los estados del país.