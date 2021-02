Barack Obama una vez le rompió la nariz a un compañero por decir este insulto

Estados Unidos.- El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama una vez le rompió la nariz a un compañero de equipo de baloncesto con el puño por llamarlo un insulto racial durante una pelea en el vestuario en la escuela secundaria, dijo en una nueva entrevista.

Barack Obama, de 59 años habló por primera vez sobre haber peleado con su ex compañero de la escuela secundaria en su nuevo podcast con la estrella de rock Bruce Springsteen el lunes.

Escucha, cuando estaba en la escuela, tenía un amigo. Jugamos baloncesto juntos, dijo Obama al cantante de" Glory Days "durante una conversación sobre la raza en" Renegades: Born in the USA "de Spotify.

"Y una vez nos peleamos y me llamó n*", dijo Obama sobre la discusión en su estado natal. "Ahora, en primer lugar, no hay c – ns en Hawai, ¿verdad?"

“Es una de esas cosas que, en las que tal vez ni siquiera sabía lo que era un *, lo que sabía era, 'Te puedo lastimar al decir esto'”, dijo Obama.

Y recuerdo que le di una palmada en la cara y le rompí la nariz. Y estábamos en el vestuario ... Le expliqué, le dije: 'Nunca me llames así'.

Después de escuchar la historia, Springsteen intervino: "Bien hecho". El exlíder del mundo libre mencionó el incidente brevemente en sus memorias de 1995, "Sueños de mi padre", pero, según los informes, es la primera vez que habla públicamente sobre el incidente.

En el libro, Obama describió el aumento de la tensión racial en Hawai y encontró consuelo en la cancha de baloncesto antes de que lo calificaran de insulto.

Mi mente recorría un montón de desaires: el primer niño, en séptimo grado, que me llamó c – n; sus lágrimas de sorpresa - '¿por qué hiciste eso?' - cuando le hice sangrar la nariz , escribió.

En el podcast, que se centra en la política, la familia y la raza, Obama calificó el uso del discurso de odio racista como un intento de una persona de ganar "estatus sobre la otra". "

"Puedo ser pobre. Puede que sea un ignorante. Puedo ser malo. Puede que sea feo. Puede que no me guste a mí mismo. Puede que sea infeliz. ¿Pero sabes lo que no soy? '”, le dijo Obama a Springsteen. "'No soy tu.'"