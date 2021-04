Barack Obama y el mensaje que dedicó a quienes desconfían aún de la vacuna Covid-19

Estados Unidos.- El ex presidente Barack Obama está instando a los estadounidenses de raza negra que son escépticos a las vacunas COVID a considerar que los "ricos y poderosos" de la nación la están tomando, por lo que es "algo bueno".

El ex presidente Barack Obama hizo los comentarios mientras aparecía junto a las estrellas del baloncesto Shaquille O'Neal y Charles Barkley para el especial de televisión "Roll Up Your Sleeves" de ATTN transmitido por NBC el domingo por la noche.

La ironía es que cuando se sabe sobre el experimento de Tuskegee, lo que estaba sucediendo allí era que el gobierno retuvo el tratamiento que estaba disponible para los hombres negros contra la sífilis, explicó Obama.

"No fue que los enfermaron dándoles medicamentos, es que no les dieron los medicamentos que necesitaban".

Barack Obama recibiendo la vacuna para Covid-19. AFP

Así que aquí hay una situación en la que, si el medicamento está disponible, debemos tomarlo. Y mire, si los ricos y los poderosos de nuestra sociedad están haciendo fila para recibir disparos, eso significa que todos deberían saber que es bueno conseguirlo, continuó.

Como explicó el presidente, el experimento de Tuskegee ocurrió entre las décadas de 1930 y 1970, cuando los profesionales médicos retuvieron intencionalmente el tratamiento de los afroamericanos con sífilis para probar los impactos de la infección.

Se desconoce el número exacto de hombres negros que murieron a causa del experimento de décadas.



Un técnico de farmacia llena jeringas de vacunas COVID-19 en el gimnasio en una escuela. AFP

Sin embargo, el impacto del experimento se puede ver en la gran desconfianza hacia las vacunas COVID entre los afroamericanos.

“Parte de nuestro objetivo aquí es asegurarnos de que todos los que han pasado por tanto en COVID comprendan la necesidad y la urgencia de que nuestras comunidades se vacunen”, dijo el ex presidente.

