Barron, hijo de Donald Trump da positivo a coronavirus.

Melania Trump, ha dicho que su hijo Barron ha dado positivo a coronavirus. La esposa de Donald Trump informó que su hijo es la segunda vez que se somete a una prueba de Covid-19, en la primera había salido negativa, pero esta vez su hijo Barron Trump de 14 años ha dado positivo a Covid-19.

"Fue hace dos semanas cuando recibí el diagnóstico que tantos estadounidenses en nuestro país y el mundo ya habían recibido; di positivo por COVID-19", dijo la primera dama en un comunicado . "Para empeorar las cosas, mi esposo y el comandante en jefe de nuestra nación recibieron la misma noticia".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ella continuó: "Naturalmente, mi mente fue inmediatamente a nuestro hijo. Para nuestro gran alivio, dio negativo en la prueba, pero de nuevo, como muchos padres han pensado durante los últimos meses, no pude evitar pensar" ¿qué pasará mañana o el próximo día?.

Mi miedo se hizo realidad cuando le hicieron la prueba nuevamente y dio positivo. Afortunadamente, es un adolescente fuerte y no presenta síntomas. En cierto modo, me alegré de que los tres pasamos por esto al mismo tiempo para poder cuidarnos unos a otros y pasar tiempo juntos. Desde entonces ha dado negativo ".

La información la dio a conocer en un comunicado donde explica su experiencia personal con el Covid-19. En el documento escribe lo siguiente.

Tuve mucha suerte ya que mi diagnóstico llegó con síntomas mínimos, aunque me golpearon todos a la vez y parecía ser una montaña rusa de síntomas en los días posteriores. Experimenté dolores corporales, tos y dolores de cabeza, y me sentí extremadamente cansado la mayor parte del tiempo. Elegí tomar una ruta más natural en términos de medicina, optando más por las vitaminas y la comida saludable. Tuvimos maravillosos cuidadores a nuestro alrededor y estaremos eternamente agradecidos por la atención médica y la discreción profesional que recibimos del Dr. Conley y su equipo. Era un sentimiento desconocido para mí ser el paciente en lugar de una persona que trataba de alentar a nuestra nación a mantenerse saludable y segura. Ahora me ocupaban de mí y obtenía experiencia de primera mano con todo lo que el COVID-19 puede hacer. Como paciente y persona que se beneficia de tanto apoyo médico, Me encontré aún más agradecido y asombrado por los cuidadores y socorristas en todas partes. Para el personal médico y el personal de la residencia que han estado cuidando a nuestra familia, gracias no es suficiente.

Recuperarse de una enfermedad le da mucho tiempo para reflexionar. Cuando llevaron a mi esposo a Walter Reed como medida de precaución, pasé gran parte de mi tiempo reflexionando sobre mi familia. También pensé en los cientos de miles de personas en todo nuestro país que se han visto afectadas por esta enfermedad que infecta a las personas sin discriminación. Estamos en tiempos sin precedentes, y con las elecciones acercándose rápidamente, ha sido fácil quedar atrapado en tanta energía negativa.

También me animó pensar en todas las personas que he conocido en nuestro país y en el mundo, y la bondad y la compasión que existe si la buscas. Nuestro país ha superado muchas dificultades y muchas adversidades, y tengo la esperanza de que COVID-19 sea otro obstáculo que podamos decirle a las generaciones futuras que superamos y del que aprendimos en el proceso.

Animo a todos a que sigan viviendo la vida más sana que puedan. Una dieta equilibrada, aire fresco y vitaminas son realmente vitales para mantener nuestro cuerpo sano. Para su completo bienestar, la compasión y la humildad son igualmente importantes para mantener nuestra mente fuerte. Para mí, personalmente, la parte más impactante de mi recuperación fue la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas: la familia, las amistades, mi trabajo y ser fiel a quien eres.

Me complace informar que he dado negativo en las pruebas y espero reanudar mis funciones lo antes posible. Junto con estas buenas noticias, quiero que la gente sepa que comprendo cuán afortunada es mi familia de haber recibido el tipo de atención que recibimos. Si estás enfermo o si tienes un ser querido que está enfermo, estoy pensando en ti y estaré pensando en ti todos los días. Oro por nuestro país y por todos los que están lidiando con COVID-19 y cualquier otra enfermedad o desafío.

Gracias a todos los que se acercaron y ofrecieron buenos deseos y oraciones por nuestra familia. Tú también permaneces en el nuestro.