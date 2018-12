Bebé es abusada por el novio de su madre y contrae infección

Sanjuanina.- Una bebé de 1 años de edad, contrajo una fuerte infección, al ser abusada sexualmente por el novio borracho de su madre, por lo que lo sentenciaron a 15 años de prisión.

El horrible ataque sexual, sucedió el pasado 4 febrero de 2017 en la localidad Sanjuanina de 25 de Mayo, cuando la mamá de la nena se fue a un almacén cercano a comprar. Al regresar encontró a su pequeña con un llanto incontrolable y a su pareja al lado, ebrio, haciéndose el desentendido.

El hombre de 22 años, confesó haber violado a la bebé, sin embargo confesó que no se acuerda de los hechos.

Estaba en la cama, no sé qué me pasó, estuve mal. Eso de que se me acusa, me hago cargo. Sí, la violé, me hago cargo, confesó el acusado antes de que se conociera la sentencia.