"Bebé milagro", sobrevive tras tiroteo que mató a su madre

Estados Unidos.- "Los tiros de arma de fuego retumbaron aquella noche de 23 de diciembre, el novio de mi hija hizo todo lo posible por salvarla", expresó el padre de Jazmine Vega luego de que recibiera múltiples impactos en el pecho que le arrancaron la vida.

"Ella era una joven inocente que tenía esperanzas de ser madre, de la nada me quitaron una parte de mi vida al saber que mi hija había muerto, pero con la esperanza de que mi nieto, "Tadeo" pudiera vivir y ver el milagro cuando seguía respirando tras estar dentro el vientre de mi hija, luego de que disparan en su pecho", continúo el padre de Vega.

A su vez Olga Carreón, madre de la víctima, en una entrevista con Univision Arizona dijo que “iba a ser madre por primera vez, estaba muy contenta con su primer bebé”, aseguró.

El padre finalizó con la esperanza de que su nieto pronto crezca y se desarrolle sano y salvo.

La primera bebé en el mundo que logra sobrevivir con 21 semanas de gestación, este “milagro” se registró en la ciudad de San Antonio Texas, el pasado 9 de noviembre en los Estados Unidos, su madre Courtney Stensrud de 32 años de edad quien se encuentra feliz por el nacimiento de su nena, nos cuenta su historia.

El nacimiento de la “bebé milagro” se registró en 2014 en el hospital de Methodist Children´s de San Antonio en Texas, cuando Stensrud tenía 32 años de edad y debido a una infección en la placenta se le adelanto su parto.

Según CNN, las esperanzas de vida de la pequeñita bebé eran nulas, según la información que los especialistas le dieron a su madre al momento del alumbramiento, ella preocupada por la situación busco las posibilidades de vida en Internet.

“Hubo historias de 22 semanas, 23 semanas, pero nada sobre 21. Así que sabía que había poca o ninguna supervivencia o viabilidad. Sentí algo dentro de mí que decía: 'solo ten esperanza y ten fe'. No me importó que tuviera 21 semanas y 4 días. No me importó ", relató Stensrud.