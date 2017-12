Bebé toma agua de un charco de agua y genera polémica

Argentina.- Una foto que fue compartida mediante la red social facebook se ha vuelto viral en pocas horas, así mismo ha generado diversos comentarios ante la situación que esta refleja.

Se sabe que Argentina es una ciudad con cambios, que igual tiene problemas en cuestión política y de gobierno, como problemas sociales de los cuales la gente se manifiesta y a bastantes les afecta en cuestión económica.

Aunado a ello está también el sector del clima, esa parte del entorno de la cual se vuelve uno vulnerable debido al exceso y cambios bruscos de temperatura, en este caso el calor que azotó hace unos días la provincia de Misiones, en Argentina, a que muchos buscaran métodos para sobrellevarlo. Curiosamente, esta ciudad es conocida internacionalmente por albergar las majestuosas cataratas de Iguazú, una gran fuente de agua dulce.

Fue el periodista Migue Rios el encargado de dar difusión a la imagen que hoy genera polémica, él ahora se encuentra de voluntario en un proyecto el cual se encarga de construir casas a los necesitados, trabajo que le ha permitido estar de cerca con la gente y ver situaciones por demás conmovedoras reflejo de la difícil situación.

En la imagen se observa la solución que realiza una pequeña niña ante el inminente calor y la sed que este le provoca, así que decide detenerse, hincarse y tomar agua directamente de un charco sobre la banqueta, el voluntario toma el momento justo y publica la foto con este texto.

"Mientras el país se prende fuego, esta niña Guarani se hidrata desde el suelo. Algo estamos haciendo mal como sociedad no?. 14 de diciembre #PosadasMisiones", escribió el periodista en su cuenta de Facebook.

Así en cuestión de segundos empezó a generar una controversia como lo reflejan los comentarios bajo la fotografía, como los siguientes:

"Después de leer la mayoría de los comentarios que son repetitivos, violentos y vacios (como el mio) me di cuenta que tenemos el país que merecemos. Si lo primero que hacemos es salir a criticar una foto que se toma en un segundo sin saber lo que paso en el tiempo restante demuestra que son capaces de pasar x su lado sin hacer nada. Que tristeza"

"Claro eso no ve el presidente porque no se dedica a ver cuanta gente y niños la están pasando mal que no tienen agua potable ni para comer . No el lo único que le conviene es darle mas veneficio a los del campo a los que mas tiene a la gente humilde el se lo saca porque no te vas hdp"

"Todos esperando que ALGUIEN haga algo. Ahora yo quiero saber cuántos estarían dispuestos a ser ellos mismos los que los ayuden o llevarse una familia de guaraníes a su casa para que no la pasen mal...? No sean hipócritas, con un comentario en facebook no ayudan a nadie y no son mejores personas", respondió un usuario "

Este mismo usuario comparte más fotografías que sin suda son dignas de mostrar, siendo este un reflejo real de la situación enla comunidad y de toda su experiencia vivida ahí.

Papá mantiene "vivo" a hijo a través de muro de Facebook

Argentina.- Un hombre perdió a su hijo hace cuatro años y se refugia en la cuenta de Facebook de Nico, como lo lo llamaba cariñosamente, con publicaciones que realiza cada semana en donde comparte videos, información de bandas de rock o de recuerdos de viajes de la familia que quedaron en su corazón.

Su padre guardó por un tiempo el duelo por la muerte de su único hijo varón, ya que tiempo atrás también había sufrido la partida de su hija Stefanía, que ambos hermanos murieron jóvenes tras nacer con el síndrome genético conocido como Enanismo Mulibrey.

El dolor de no tener a sus hijos llevó a su padre a buscar alguna alternativa de cómo mantenerlo vivo, y fue que decidió que pese a no tenerlo en físico a Nico, contaba con la alternativa de conservar su cuenta de Facebook para recordar vivencias que lo llevaron a ser un hombre muy feliz con sus hijos.

Para don Alberto, no fueron suficientes los rituales de ir al cementerio, prender una vela, rezar mirando una foto y simplemente recordarlo; después de días de revisar sus cosas se encontró la cuenta de Facebook de Nico que no había sido actualizada por mucho tiempo.

Entonces, esta red social se convirtió en el nuevo lugar para llevar adelante el dolor de perder a un ser querido, aunque todavía haya prejuicios sobre su uso.

Desde 2013, su papá mantiene activa la cuenta de Nicolás en las redes sociales, con los gustos del joven por el futbol, por Los Beatles y actividades de muchachos que en ese tiempo compartía con sus amigos.

Pese a que ya transcurrieron cuatro años de su muerte no pasa una sola semana sin que Alberto compartiera en el muro de Facebook algún recuerdo de su hijo, porque su mayor preocupación es que se perdiera la cuenta y escribir en su muro como él representa tenerlo vivo y presente, asegura.

Cada vez surgen más historias de cuentas de quienes mueren pueden adoptar una identidad fantasmal y hay quienes deciden que lo mejor es borrarlas.

Pero hay casos, como el de Alberto, en los que la red social ayuda a superar el duelo, como si allí pudiesen encontrar una concesión del pasado para traer a la persona al presente.

Nicolás escribió en el muro de su hijo una publicación que decía:“Con oxígeno e internado".

Tuvo un solo “me gusta” y tres comentarios. Al día siguiente, un posteo despidiéndolo, sumado a quienes se enteraron personalmente, desató una oleada de publicaciones.

Los primeros días recibió más de 200, con fotos y largos textos en los que se mostraban descreídos de la noticia. Finalmente siguió y cada siete días realiza una publicación a nombre de Nicolás.

Para su padre, el muro de un fallecido es un portal eternamente abierto y asegura que lo dejará hasta el último día de su vida, porque siempre contará con la compañía de su joven hijo fallecido.

OTRA INFORMACIÓN: Jefe de Armada despedido tras tragedia de submarino ARA

Foto: Armada Argentina

Argentina.- El jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, fue destituido este sábado de su cargo como consecuencia de la tragedia del submarino “ARA San Juan” con 44 tripulantes a bordo, que desapareció hace un mes por razones aún desconocidas.

La búsqueda para ubicar al “ARA San Juan” continúa en aguas del Atlántico Sur, pero no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes.

“El ministro de Defensa le solicitó el pase a retiro (al almirante Srur). Es una decisión política”, informó un oficial de la Armada (marina de guerra) que pidió anonimato.

Foto: Xinhua.

El almirante Srur es el quinto oficial de alto rango en ser relevado de sus funciones en las últimas semanas. Expertos navales han anunciado que el presidente Mauricio Macri decidió emprender una renovación en la cúpula de la marina.

Familias perplejas

Algunos de los familiares de los 44 submarinistas desaparecidos han criticado a la Armada por sospechar que ocultó información y exigen la creación de una comisión investigadora del Parlamento. El viernes, se manifestaron en las ciudades de Mar del Plata y en Buenos Aires.

La Armada no tiene buena prensa en Argentina. Durante la dictadura militar (1976-1983), muchas bases navales se convirtieron en centros de detención y tortura.

Foto: AFP

La desaparición del “ARA San Juan” es el primer gran golpe para la marina desde la Guerra de las Malvinas en 1982, perdida por Argentina contra el Reino Unido.

En los próximos días se formará una comisión investigadora interna de la marina, integrada, entre otros oficiales, por el capitán de navío retirado Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del “ARA San Juan”, Jorge Ignacio Bergallo, según fuentes oficiales citadas por la agencia estatal Télam.

La pérdida del submarino llevó además a la apertura de una investigación judicial para establecer responsabilidades por una jueza de la localidad de Caleta Olivia, puerto de la Patagonia y jurisdicción generalmente responsable de la investigación de asuntos marítimos.