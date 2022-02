Benedicto XVI pide perdón por abusos durante su mandato, niega haber cometido ningún delito personal

Roma.- Benedicto XVI, lamentó y pidió perdón por los casos de abuso del clero durante su mandato, sin embargo, negó haber cometido ningún delito personal o específico luego de que fuera criticado por sus acciones en un informe independiente de cuatro casos mientras era arzobispo de Munich, Alemania.

Benedicto, de 94 años, estaba respondiendo a un informe del 20 de enero de un bufete de abogados alemán que había sido comisionado por la Iglesia católica alemana para investigar cómo se manejaron los casos de abuso sexual en la archidiócesis de Munich entre 1945 y 2019. Benedicto, el excardenal Joseph Ratzinger, encabezó la arquidiócesis de 1977 a 1982.

“He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica. Tanto mayor es mi dolor por los abusos y los errores que ocurrieron en esos diferentes lugares durante el tiempo de mi mandato”, dijo el Papa jubilado.

Leer más: Monja roba más de 835 mil dólares de una escuela para ir al casino

Pero es probable que la falta de disculpas personales de Benedicto XVI o cualquier admisión de culpabilidad irrite a los sobrevivientes y complique aún más los esfuerzos de los obispos alemanes para restablecer la credibilidad entre los fieles. Las demandas de rendición de cuentas solo han aumentado a medida que la iglesia ha aceptado décadas de abuso sexual por parte de sacerdotes y encubrimiento por parte de sus obispos.

El informe criticó el manejo de cuatro casos por parte de Benedicto XVI durante su tiempo como arzobispo, acusándolo de mala conducta por no haber restringido el ministerio de los sacerdotes en los casos incluso después de haber sido condenados penalmente. El informe también criticó a sus predecesores y sucesores, estimando que hubo al menos 497 víctimas de abuso durante décadas y al menos 235 presuntos perpetradores.

El Vaticano publicó el martes una carta que Benedicto XVI escribió para responder a las acusaciones, junto con una respuesta más técnica de sus abogados que habían proporcionado una respuesta inicial de 82 páginas al bufete de abogados sobre su mandato de casi cinco años en Munich.

La conclusión de los abogados de Benedicto XVI fue contundente: “Como arzobispo, el cardenal Ratzinger no estuvo involucrado en ningún encubrimiento de actos de abuso”, escribieron. Criticaron a los autores del informe por malinterpretar su presentación y afirmaron que no proporcionaron evidencia de que Benedicto XVI estuviera al tanto de los antecedentes penales de cualquiera de los cuatro sacerdotes en cuestión.

La respuesta de Benedict fue mucho más matizada y espiritual, aunque agradeció extensamente a su equipo legal incluso antes de abordar las acusaciones o las víctimas de abuso.

En la carta, Benedicto emitió lo que llamó una "confesión", recordando que la misa diaria comienza con los creyentes confesando sus pecados y pidiendo perdón por sus faltas e incluso por sus "graves faltas". Benedicto señaló que en sus reuniones con víctimas de abusos mientras era Papa, “he visto de primera mano los efectos de una falta muy grave.

“Y he llegado a comprender que nosotros mismos caemos en esta grave falta cada vez que la descuidamos o no la enfrentamos con la decisión y la responsabilidad necesarias, como sucedió y continúa sucediendo con demasiada frecuencia”, escribió. “Como en esos encuentros, una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abuso sexual mi profunda vergüenza, mi profundo dolor y mi sentido pedido de perdón”.

El informe de la firma de abogados identificó cuatro casos en los que Ratzinger fue acusado de mala conducta al no actuar contra los abusadores.

Dos casos involucraron a sacerdotes que ofendieron mientras Ratzinger era arzobispo y fueron castigados por el sistema legal alemán pero se les mantuvo en el ministerio pastoral sin ningún límite en su ministerio. Un tercer caso involucró a un clérigo que fue condenado por un tribunal fuera de Alemania pero que fue puesto en servicio en Munich.

El cuarto caso involucró a un sacerdote pedófilo convicto a quien se le permitió trasladarse a Munich en 1980, y más tarde fue puesto en el ministerio. En 1986, ese sacerdote recibió una sentencia suspendida por abusar sexualmente de un niño.

El equipo de Benedicto antes había aclarado un "error" inicial en su presentación al bufete de abogados que había insistido en que Ratzinger no estaba presente en la reunión de 1980 en la que se discutió el traslado del sacerdote a Munich. Ratzinger estuvo allí, pero no se discutió su regreso al ministerio, dijeron.

Benedicto dijo que estaba profundamente dolido porque el "descuido" sobre su presencia en la reunión se había utilizado para "poner en duda mi veracidad e incluso para etiquetarme de mentiroso". Pero dijo que se sintió alentado por las cartas y los gestos de apoyo que recibió, incluso de su sucesor.

“Estoy particularmente agradecido por la confianza, el apoyo y la oración que el Papa Francisco me expresó personalmente”, dijo.

El Vaticano ya había defendido enérgicamente el historial de Benedicto después del informe del bufete de abogados, recordando que Benedicto fue el primer Papa en reunirse con víctimas de abuso, que había emitido normas estrictas para castigar a los sacerdotes que violaban a niños y había ordenado a la iglesia que persiguiera un camino de humildad en la búsqueda del perdón por los crímenes de sus clérigos.

La defensa del Vaticano, sin embargo, se centró principalmente en el mandato de Benedicto XVI como jefe de la oficina de doctrina de la Santa Sede, desde 1982 hasta que fue elegido Papa en 2005.

Benedicto reflexionó sobre su legado al final de su carta, señalando que está al final de su vida y pronto será juzgado por Dios.

“Muy pronto me encontraré ante el juez final de mi vida”, escribió. “Aunque, cuando miro hacia atrás en mi larga vida, puedo tener grandes motivos para temer y temblar, no obstante, estoy de buen ánimo. Porque confío firmemente en que el Señor no es sólo el juez justo, sino también el amigo y el hermano que él mismo ya ha sufrido por mis faltas".

El jefe de la conferencia episcopal alemana, el obispo de Limburgo Georg Baetzing, había dicho anteriormente que Benedicto necesitaba responder al informe distanciándose de sus abogados y asesores.

“Debe hablar y debe anular a sus asesores y esencialmente decir la oración simple: 'Incurrí en la culpa, cometí errores y me disculpo con los afectados', dijo Baetzing. "No funcionará de otra manera".

Leer más: Papa Francisco expulsa por abusos a Salvador Valadez, sacerdote en Chiapas

Baetzing no comentó de inmediato el martes sobre la respuesta de Benedict.